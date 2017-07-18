ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Куратор галереи "Ў" о перспективе сноса: не слышали, но не удивлены

19.07.2017 17:36 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 19 июл – Sputnik. Серьезных волнений новость о выставлении на аукцион территории бывшего троллейбусного депо в галерее современного искусства "Ў" не вызвала.

Куратор галереи "Ў" о перспективе сноса: не слышали, но не удивлены
© Sputnik/
Галерею "Ў" могут снести

Информацию о предстоящем аукционе разместил в среду Минский городской центр недвижимости. Участники смогут участвовать в торгах с правом проектирования и строительства в квартале проспекта Независимости – проспекта Машерова – улицы Красной – улицы Киселева жилого комплекса с объектами социально-общественного назначения и подземными паркингами. Проект также предусматривает, что ряд строений на территории старого парка идут под снос, в том числе, как следует из карт, опубликованных на сайте МГЦН, и здание по адресу: проспект Независимости, 37а, где арендуют помещения галерея "Ў", винный бар и книжный магазин издателя Игоря Логвинова. 

"Мы еще восемь лет назад знали, что это здание находится на красной линии, хотя оно не имеет отношения непосредственно к парку. Мы знали, что такая вероятность есть. Просто восемь лет ничего не происходило, и я более чем уверена, что сейчас произойдет что-то подобное", – заявила Sputnik соучредитель и арт-директор галереи Анна Чистосердова.

Она призналась, что еще не слышала об объявлении аукциона, и добавила, что эта новость ее не пугает.

"Мне кажется, что нынешняя экономическая ситуация в стране вряд ли содействует серьезным девелоперским проектам. Поэтому давайте подождем хотя бы полгода или год и посмотрим, что произойдет на месте того же "Белэкспо", бывшего ВДНХ. Почему-то мне кажется, что все это будет засеяно газоном", – предположила Чистосердова.

Она также напомнила, что инвестор, который восемь лет назад должен был застраивать территорию бывшего троллейбусного парка, так и не смог приступить к реализации проекта. 

"Честно говоря, не думаю, что если сегодня выставили на аукцион, то завтра купят. Поэтому давайте подождем", – предложила арт-директор.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В галерее не уверены, что анонсированные торги состоятся и грандиозный инвест-проект, предполагающий в том числе снос здания галереи, будет реализован.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Полиция Эстонии вернула женщине украденный 14 лет назад велосипед
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика