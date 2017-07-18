МИНСК, 19 июл – Sputnik. Серьезных волнений новость о выставлении на аукцион территории бывшего троллейбусного депо в галерее современного искусства "Ў" не вызвала.

Информацию о предстоящем аукционе разместил в среду Минский городской центр недвижимости. Участники смогут участвовать в торгах с правом проектирования и строительства в квартале проспекта Независимости – проспекта Машерова – улицы Красной – улицы Киселева жилого комплекса с объектами социально-общественного назначения и подземными паркингами. Проект также предусматривает, что ряд строений на территории старого парка идут под снос, в том числе, как следует из карт, опубликованных на сайте МГЦН, и здание по адресу: проспект Независимости, 37а, где арендуют помещения галерея "Ў", винный бар и книжный магазин издателя Игоря Логвинова.

"Мы еще восемь лет назад знали, что это здание находится на красной линии, хотя оно не имеет отношения непосредственно к парку. Мы знали, что такая вероятность есть. Просто восемь лет ничего не происходило, и я более чем уверена, что сейчас произойдет что-то подобное", – заявила Sputnik соучредитель и арт-директор галереи Анна Чистосердова.

Она призналась, что еще не слышала об объявлении аукциона, и добавила, что эта новость ее не пугает.

"Мне кажется, что нынешняя экономическая ситуация в стране вряд ли содействует серьезным девелоперским проектам. Поэтому давайте подождем хотя бы полгода или год и посмотрим, что произойдет на месте того же "Белэкспо", бывшего ВДНХ. Почему-то мне кажется, что все это будет засеяно газоном", – предположила Чистосердова.

Она также напомнила, что инвестор, который восемь лет назад должен был застраивать территорию бывшего троллейбусного парка, так и не смог приступить к реализации проекта.

"Честно говоря, не думаю, что если сегодня выставили на аукцион, то завтра купят. Поэтому давайте подождем", – предложила арт-директор.