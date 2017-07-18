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Belavia объяснила, кому и как можно петь на борту самолета

19.07.2017 17:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 июл — Sputnik. Национальная авиакомпания "Белавиа" пояснила, в каких ситуация на борту самолетов петь не следует, соответствующие пояснения опубликованы в Facebook компании.

Belavia объяснила, кому и как можно петь на борту самолета
Предоставлено пресс-службой авиакомпании "Белавиа"
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Белорусский бизнесмен Юрий Зиссер и его супруга, культуролог Юлия Чернявская рассказали в среду историю о том, как им запретили петь на борту самолета компании "Белавиа". К вечеру инцидент прокомментировали в Belavia.

"Мы рады, когда вы поете, и сами всячески вас поддерживаем, если это канун общенационального праздника и все пассажиры находятся на праздничной волне, с вами летят спортсмены или люди, которыми вы гордитесь, день рождения маленького пассажира или предложение руки и сердца", — отметили в авиакомпании.

При этом в "Белавиа" отметили, что запретить петь могут в случае взлета или посадки самолета, а также в случае "если в ваши оценки в караоке верите только вы" и "если при лихом запеве вы видите "бегущую к вам из другого конца самолета" стюардессу, или "даже если ваши друзья настойчиво твердят, что уже сто раз так делали в поезде из Пуховичи в Бобруйск под гитару".

К какому именно пункту запрета попало пение Чернявской и Зиссера, не уточняется.

 
Теги: Минск
 
 
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Авиакомпания отреагировала на ситуацию с запретом бизнесмену Юрию Зиссеру и культурологу Юлии Чернявской петь в самолете.

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