Вопрос о продаже контактных линз по рецепту вынесут на общественное обсуждение



Читать полностью: http://www.belta.by/society/view/vopros-o-prodazhe-kontaktnyh-linz-po-retseptu-vynesut-na-obschestvennoe-obsuzhdenie-257999−2017/

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна Вопрос о продаже контактных линз только по рецепту офтальмолога вынесут на общественное обсуждение, сообщил сегодня заместитель министра здравоохранения Игорь Лосицкий на приеме граждан, передает корреспондент БЕЛТА. На прием, который проводил министр здравоохранения Валерий Малашко, обратились представители бизнеса. Из интернета они узнали о возможном введении рецептов на контактные линзы и корригирующие очки, а также запрете на их продажу в специальных автоматах (линзоматах). Игорь Лосицкий, который присутствовал на приеме, пояснил, что размещенное в интернете письмо комиссии по изделиям медицинского назначения и медтехнике носило рекомендательный характер. Оно стало результатом обращения одной из фирм и граждан, которые задавали вопрос касательно механизма оборота в стране линз, реализуемых через линзоматы. «Мы пригласили специалистов во главе с главным офтальмологом страны Татьяной Имшенецкой и в присутствии членов комиссии, представителей офтальмологической общественности подтвердили, что эти изделия являются изделиями медназначения», — сказал замминистра. Соответственно они должны проходить процедуру регистрации. Решение внести линзы в рецептурный отпуск Минздравом пока не принято, подчеркнул Игорь Лосицкий. Это лишь предложение комиссии по медицинской технике. Вопрос рецептурного отпуска будет вынесен на общественное обсуждение. Пока оборот линз в стране остается прежним. В то же время в Минздраве отмечают, что обязательным требованием является наличие регистрационных удостоверений. При некорректном использовании линз возможны серьезные осложнения. Если человек не получил первичную консультацию врача, а купил линзы, зная только диоптрийность своих глаз, в будущем может получить осложнения в виде кератита, инъецирования склер и др. Поэтому предложение общественности ввести продажу контактных линз по рецептам, с консультацией врача-офтальмолога было оправданным. При этом в первую очередь речь идет о заботе о здоровье молодого поколения. Представители частного бизнеса уверены, что ни один здравомыслящий пациент не приобретает линзы без первичной консультации врача-офтальмолога, без посещения специализированного кабинета. Потому люди сами могут покупать линзы в специальных автоматах. Если будет принято решение оставить линзоматы, предлагается размещать на них информацию, что первые линзы должен подбирать только доктор. Офтальмологическая общественность также считает нужным информировать об осложнениях, которые могут возникнуть при неконтролируемом подборе линз, в том числе цветных. Можно размещать картинку, где изображен глаз с возникшими осложнениями.-0-Читать полностью:При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

Вопрос о продаже контактных линз только по рецепту офтальмолога вынесут на общественное обсуждение, сообщил заместитель министра здравоохранения Игорь Лосицкий на приеме граждан, передает БЕЛТА .

На прием, который проводил министр здравоохранения Валерий Малашко, обратились представители бизнеса. Они узнали о возможном введении рецептов на контактные линзы и корригирующие очки, а также запрете на их продажу в специальных автоматах (линзоматах).

Заместитель министра Игорь Лосицкий, который присутствовал на приеме, пояснил, что размещенное в интернете письмо комиссии по изделиям медицинского назначения и медтехнике носило рекомендательный характер. Оно стало результатом обращения одной из фирм и граждан, которые задавали вопрос касательно механизма оборота в стране линз, реализуемых через линзоматы.

— Мы пригласили специалистов во главе с главным офтальмологом страны Татьяной Имшенецкой и в присутствии членов комиссии, представителей офтальмологической общественности подтвердили, что эти изделия являются изделиями медназначения, — сказал замминистра.

Соответственно они должны проходить процедуру регистрации. Решение внести линзы в рецептурный отпуск Минздравом пока не принято, подчеркнул Игорь Лосицкий. Это лишь предложение комиссии по медицинской технике. Вопрос рецептурного отпуска будет вынесен на общественное обсуждение. Пока оборот линз в стране остается прежним.