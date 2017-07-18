Работать больше: пенсионный возраст в Великобритании повысят до 68 лет

МИНСК, 19 июл – Sputnik. Министерство труда и пенсий Великобритании планирует уже в 2039 году повысить пенсионный возраст в Соединенном королевстве на год – до 68 лет, об этом заявил в палате общин в среду министр Дэвид Гоук.



© Sputnik Сергей Кузнецов Лукашенко о пенсионных реформах: не надо страдать и рыдать

Ранее власти Британии собирались заняться пересмотром возраста выхода на пенсию граждан в более отдаленной перспективе – в 2046 году.

"Средняя продолжительность жизни продолжает увеличиваться, и количество людей, получающих пенсию, растет, нам нужно быть уверенными в том, что мы располагаем справедливой и надежной системой", – заявил Гоук.

Он также отметил, что данная система должна отражать реалии современной жизни в Великобритании и работать на будущие поколения граждан.

В то же время лейбористы пообещали, что пенсионный возраст в стране будет, наоборот, понижен до 66 лет.

Пенсионный возраст в Беларуси начали повышать с 1 января 2017 года – такое решение в апреле 2016-го принял президент страны Александр Лукашенко . Процесс рассчитан на шесть лет, в итоге мужчины начнут выходить на пенсию в 63, женщины — в 58. По информации правительства республики повышение пенсионного возраста в Беларуси повлечет увеличение числа занятых на рынке труда, что в свою очередь будет способствовать увеличению валового внутреннего продукта . Кроме того, повышение пенсионного возраста позволит гарантированно поддерживать соотношение средней пенсии по возрасту и средней заработной платы в Беларуси на уровне 40%.