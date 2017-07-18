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Работать больше: пенсионный возраст в Великобритании повысят до 68 лет

19.07.2017 18:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 июл – Sputnik. Министерство труда и пенсий Великобритании планирует уже в 2039 году повысить пенсионный возраст в Соединенном королевстве на год – до 68 лет, об этом заявил в палате общин в среду министр Дэвид Гоук.

Работать больше: пенсионный возраст в Великобритании повысят до 68 лет
© Sputnik Сергей Кузнецов
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Ранее власти Британии собирались заняться пересмотром возраста выхода на пенсию граждан в более отдаленной перспективе – в 2046 году. 

"Средняя продолжительность жизни продолжает увеличиваться, и количество людей, получающих пенсию, растет, нам нужно быть уверенными в том, что мы располагаем справедливой и надежной системой", – заявил Гоук.

Он также отметил, что данная система должна отражать реалии современной жизни в Великобритании и работать на будущие поколения граждан.

В то же время лейбористы пообещали, что пенсионный возраст в стране будет, наоборот, понижен до 66 лет.

Пенсионный возраст в Беларуси начали повышать с 1 января 2017 года – такое решение в апреле 2016-го принял президент страны Александр Лукашенко. Процесс рассчитан на шесть лет, в итоге мужчины начнут выходить на пенсию в 63, женщины — в 58. По информации правительства республики повышение пенсионного возраста в Беларуси повлечет увеличение числа занятых на рынке труда, что в свою очередь будет способствовать увеличению валового внутреннего продукта. Кроме того, повышение пенсионного возраста позволит гарантированно поддерживать соотношение средней пенсии по возрасту и средней заработной платы в Беларуси на уровне 40%.

 
Теги: Минск
 
 
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Пенсионная система Великобритании, по словам министра, должна отвечать реалиям современной жизни и быть справедливой.

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