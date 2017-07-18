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Работать больше: пенсионный возраст в Великобритании повысят до 68 лет
19.07.2017 18:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 июл – Sputnik. Министерство труда и пенсий Великобритании планирует уже в 2039 году повысить пенсионный возраст в Соединенном королевстве на год – до 68 лет, об этом заявил в палате общин в среду министр Дэвид Гоук.
© Sputnik Сергей Кузнецов
Ранее власти Британии собирались заняться пересмотром возраста выхода на пенсию граждан в более отдаленной перспективе – в 2046 году.
"Средняя продолжительность жизни продолжает увеличиваться, и количество людей, получающих пенсию, растет, нам нужно быть уверенными в том, что мы располагаем справедливой и надежной системой", – заявил Гоук.
Он также отметил, что данная система должна отражать реалии современной жизни в Великобритании и работать на будущие поколения граждан.
В то же время лейбористы пообещали, что пенсионный возраст в стране будет, наоборот, понижен до 66 лет.
Пенсионный возраст в Беларуси начали повышать с 1 января 2017 года –
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Пенсионная система Великобритании, по словам министра, должна отвечать реалиям современной жизни и быть справедливой.
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