Пенсионер из Минска отправился погулять и не вернулся домой

Родные и милиция ищут 75-летнего Андрея Генесева из Минска. В понедельник, 17 июля, он вышел из дома и пропал. Информацию о розыске публикует отряд «Ангел».

Фото предоставлено: ПСО «Ангел»

Пенсионер живет в столице по улице Ландера, 62. Утром 17 июля он вышел на улицу прогуляться и исчез. Известно, что у пенсионера болезнь Паркинсона. Мужчину ищут сотрудники Октябрьского РУВД.

Приметы: рост 175 см, нормального телосложения, глаза голубые, волосы темные с проседью. Сутулится при ходьбе.

Особые приметы: две родинки на лбу над переносицей.

Был одет: синяя рубашка с коротким рукавом, темные брюки в полоску, светло-коричневые туфли с плетением сверху (сильно стоптанные).

Всех, кто владеет информацией о пропавшем, просят сообщить об этом по телефонам ПСО «Ангел»: 8 (033) 666-68-56, 8 (033) 666-60-33, либо в милицию 102.

Вы можете сами помочь в поиске человека, если распечатаете эту ориентировку и разместите в общественных местах.

Или же сделаете перевод в пользу поискового отряда «Ангел» — деньги пойдут в том числе на печать объявлений, которые волонтеры распространяют на улицах.