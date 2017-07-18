|
Пенсионер из Минска отправился погулять и не вернулся домой
19.07.2017 18:49 — Новости Общества | Tut.by
Родные и милиция ищут 75-летнего Андрея Генесева из Минска. В понедельник, 17 июля, он вышел из дома и пропал. Информацию о розыске публикует отряд «Ангел».
Пенсионер живет в столице по улице Ландера, 62. Утром 17 июля он вышел на улицу прогуляться и исчез. Известно, что у пенсионера болезнь Паркинсона. Мужчину ищут сотрудники Октябрьского РУВД.
Приметы: рост 175 см, нормального телосложения, глаза голубые, волосы темные с проседью. Сутулится при ходьбе.
Особые приметы: две родинки на лбу над переносицей.
Был одет: синяя рубашка с коротким рукавом, темные брюки в полоску, светло-коричневые туфли с плетением сверху (сильно стоптанные).
Всех, кто владеет информацией о пропавшем, просят сообщить об этом по телефонам ПСО «Ангел»: 8 (033) 666-68-56, 8 (033) 666-60-33, либо в милицию 102.
Вы можете сами помочь в поиске человека, если распечатаете
Или же
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
75-летнего мужчину ищут уже третий день.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии