Белорус пытался провезти через границу более 18 тысяч пачек сигарет

Сотрудники таможни обнаружили 18,5 тысяч пачек сигарет, спрятанных в переделанном микроавтобусе, которым управлял 50-летний житель Беларуси. Автомобиль пересекал границу в пункте пропуска «Кузница», сообщается на сайте налоговой службы в Белостоке.





Сотрудники таможни детально осмотрели микроавтобус, оказалось, что машина была специально переделана под провоз контрабанды. Сигареты были тщательно спрятаны в боковых стенках, полу и потолке автомобиля.





Табачные изделия были с белорусскими акцизами. Это самая большая контрабанда, выявленная польскими таможенниками с начала года. Стоимость сигарет оценивается в 250 тысяч злотых.





В отношении водителя начата проверка, сигареты и автомобиль конфискованы. Белорусу грозит суд и внушительный штраф.