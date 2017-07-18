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Белорус пытался провезти через границу более 18 тысяч пачек сигарет
19.07.2017 19:19 — Новости Общества | Tut.by
Сотрудники таможни обнаружили 18,5 тысяч пачек сигарет, спрятанных в переделанном микроавтобусе, которым управлял 50-летний житель Беларуси. Автомобиль пересекал границу в пункте пропуска «Кузница»,
Сотрудники таможни детально осмотрели микроавтобус, оказалось, что машина была специально переделана под провоз контрабанды. Сигареты были тщательно спрятаны в боковых стенках, полу и потолке автомобиля.
Табачные изделия были с белорусскими акцизами. Это самая большая контрабанда, выявленная польскими таможенниками с начала года. Стоимость сигарет оценивается в 250 тысяч злотых.
В отношении водителя начата проверка, сигареты и автомобиль конфискованы. Белорусу грозит суд и внушительный штраф.
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Сотрудники таможни обнаружили 18,5 тысяч пачек сигарет, спрятанных в переделанном микроавтобусе, которым управлял 50-летний житель Беларуси.
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