Гостиницы и усадьбы с октября будут информировать милицию об иностранцах в течение трех часов

С 1 октября 2017 года гостиницы, санатории, агроусадьбы, а также юрлица и ИП, которые сдают жилье туристам, должны будут в течение трех часов сообщить в органы внутренних дел информацию о заселившихся иностранцах, сообщает пресс-служба МВД.



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«Изменяется порядок представления в орган внутренних дел гостиницами, санаторно-курортными и оздоровительными организациями, субъектами агроэкотуризма, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги по сдаче внаем (поднаем) жилых помещений, информации о временно пребывающих в Беларуси иностранных гражданах и лицах без гражданства.

С 1 октября 2017 года такая информация должна передаваться посредством информационных ресурсов (систем) МВД Беларуси или единого портала электронных услуг общегосударственной автоматизированной информационной системы либо нарочным", — сказано в сообщении.

До указанной даты информация передается по каналам электронной связи или нарочным.

С 1 октября 2017 года предоставить данные о заселившихся иностранцах необходимо в течение трех часов. Ранее срок составлял 24 часа с момента заселения.

Ранее в Департаменте по гражданству и миграции МВД поясняли , что сокращением срока, в который необходимо сообщить о заселившемся иностранце, никто не планирует усложнять процесс приема туристов и ухудшать бизнес. Такие изменения направлены на то, чтобы оперативно получить информацию.

Напомним, сейчас, если иностранцы планируют провести в Беларуси более пяти дней, то им обязательно нужно зарегистрироваться . Это можно сделать в гостинице или агроусадьбе. Но если же турист арендует квартиру или приедет к родным, то делать это придется в местном отделе по гражданству и миграции.

Исключение из правила — туристы, которые приехали на выходные или государственные праздники. Также от регистрации освобождают в течение 90 дней со дня въезда россиян, а в течение 30 дней со дня въезда — литовцев, латвийцев, украинцев и казахов.