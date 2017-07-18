В Могилеве через год намерены открыть еще один белорусскоязычный класс

Через год в Могилеве планируют открыть очередной белорусский класс. Готовность открыть его в СШ № 45 власти и общественность выразили 19 июля во время проведения круглого стола по вопросам популяризации и развития белорусскоязычного обучения.



Ученицы первого белорусскоязычного класса в СШ № 34 Татьяна Турандина и Эвелина Самойленко, 2 сентября 2016 года. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Проведение круглого стола инициировала Могилевская городская организация «Таварыства беларускай мовы», организовал его горисполком. Участие в нем приняли около 15 человек — чиновники, журналисты, преподаватели, общественные активисты.

Как заявила, открывая заседание, заместитель председателя Могилевского горисполкома Алла Галушко, город заинтересован, чтобы существующие белорусские классы наполнялись, к тому же «белорусский язык становится любим белорусами». Она также отметила, что в Могилеве реализуются различные предложения по развитию белорусскоязычного образования.

О работе администрации 34-й школы по привлечению учащихся в класс с белорусским языком обучения рассказал ее директор Игорь Якименко. В частности, он напомнил, что в сентябре 2016 года в этот первый класс пришли две ученицы, но уже в январе 2017 года к ним присоединилась еще одна девочка, семья которой переехала из Костюковичей. Кроме того, во втором классе у них может появиться еще один ученик.

Вместе с тем со стороны активистов была высказана критика в адрес представителей горисполкома относительно проделываемой работы. Поскольку эта работа пока не привела к появлению в наступающем учебном году нового белорусского первого класса, было предложено считать деятельность соответствующих структур горисполкома неудовлетворительной. Однако такое предложение не было поддержано.

В частности, как заявила начальник городского управления образования, спорта и туризма Ирина Новикова, город в течение семи лет учит в отдельном классе СШ № 1 единственную ученицу — Ялину Соловьеву. Тем не менее, участники круглого стола от общественности настаивали, что необходимо создавать систему стимулирующих мер и преференций для привлечения новых учеников в белорусские классы, только тогда можно будет говорить о равенстве двух государственных языков в образовании.

Несмотря на достаточно бурное обсуждение темы, участники круглого стола приняли общее решение: в августе на родительском собрании в СШ № 34 выступят представители ТБМ, и, возможно, число белорусскоязычных учеников там увеличится. Кроме того, представители власти и общественности выразили готовность работать над созданием белорусского первого класса в СШ № 45, поскольку поступила информация о наличии родителей, желающих отдать в такой класс своих детей.

Первый круглый стол по вопросам белорусскоязычного образования прошел в Могилеве в мае 2016 года . Тогда одним из его результатов стало появление белорусского первого класса в СШ № 34.

— В прошлый раз мы общались, и многое уже реализовано. Хочу поблагодарить «Таварыства беларускай мовы» за ту работу, которую оно проводит, но я хочу сказать, что она совместная. Такие шаги должны быть навстречу друг другу, для того чтобы белорусский язык звучал как можно чаще в нашем городе, — заявила БелаПАН Алла Галушко.