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В скотомогильнике в Логойском районе нашли живых щенков. Сколько они провели под землей, неизвестно

19.07.2017 23:07 — Новости Общества | Tut.by  
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В скотомогильнике в Логойском районе нашли двух живых щенков. Сколько времени животные провели там, неизвестно. О собаках волонтерам общества защиты животных «Эгида» сообщил мужчина, который пожелал сохранить анонимность.


Спасенная собака. Фото: egida.by

Председатель общества защиты животных Вероника Ханцевич рассказала, что сообщение от неизвестного мужчины поступило 18 июля. Мужчина также прислал видео (осторожно, шокирующие кадры!), где в яме с трупами животных видны были две живые собаки.

Волонтеры выехали утром 19 июля по указанному анонимом адресу и отправились к председателю сельсовета. Та направила к руководителю сельскохозяйственного комплекса, на территории которого и находится скотомогильник.

«На предприятии не были удивлены нашим визитом, т. к. уже в понедельник, 17 июля, там побывал участковый. Правоохранитель осмотрел яму и составил протокол. То есть о собаках знали уже несколько дней, но никто их не освободил», — рассказала Вероника Ханцевич.

Девушек-волонтеров провели к яме глубиной полтора метра, которая была прикрыта довольно тяжелой крышкой. Там по-прежнему находились собаки, они были живы.

С помощью подручных средств волонтеры достали животных из ямы. На вид собакам около года, сколько точно они находились в подземелье, определить сложно. По оценкам волонтеров, не одну неделю. Одна из собак умерла спустя час после того, как ее достали на поверхность.


Фото: egida.by

Второй щенок оказался мальчиком, поначалу пытался защищаться, но вскоре понял, что ему не причинят вреда. Его помыли и отвезли в одну из минских ветлечебниц, где он проведет сутки под наблюдением. По словам волонтеров, собаки были в очень плохом состоянии.

«Эгида» подаст заявление в милицию, чтобы провели проверку, как собаки могли оказаться в скотомогильнике. Однако, по словам Вероники Ханцевич, если не найдутся свидетели, то привлечь кого-либо к ответственности за жестокое обращение с животными будет невозможно.

 
 
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В скотомогильнике в Логойском районе нашли двух живых щенков. Сколько времени животные провели там, неизвестно. О собаках волонтерам общества защиты животных...

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