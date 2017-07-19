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В скотомогильнике в Логойском районе нашли живых щенков. Сколько они провели под землей, неизвестно
19.07.2017 23:07 — Новости Общества | Tut.by
В скотомогильнике в Логойском районе нашли двух живых щенков. Сколько времени животные провели там, неизвестно. О собаках волонтерам общества защиты животных «Эгида» сообщил мужчина, который пожелал сохранить анонимность.
Председатель общества защиты животных Вероника Ханцевич рассказала, что сообщение от неизвестного мужчины поступило 18 июля. Мужчина также прислал
Волонтеры выехали утром 19 июля по указанному анонимом адресу и отправились к председателю сельсовета. Та направила к руководителю сельскохозяйственного комплекса, на территории которого и находится скотомогильник.
«На предприятии не были удивлены нашим визитом, т. к. уже в понедельник, 17 июля, там побывал участковый. Правоохранитель осмотрел яму и составил протокол. То есть о собаках знали уже несколько дней, но никто их не освободил», — рассказала Вероника Ханцевич.
Девушек-волонтеров провели к яме глубиной полтора метра, которая была прикрыта довольно тяжелой крышкой. Там по-прежнему находились собаки, они были живы.
С помощью подручных средств волонтеры достали животных из ямы. На вид собакам около года, сколько точно они находились в подземелье, определить сложно. По оценкам волонтеров, не одну неделю. Одна из собак умерла спустя час после того, как ее достали на поверхность.
Второй щенок оказался мальчиком, поначалу пытался защищаться, но вскоре понял, что ему не причинят вреда. Его помыли и отвезли в одну из минских ветлечебниц, где он проведет сутки под наблюдением. По словам волонтеров, собаки были в очень плохом состоянии.
«Эгида» подаст заявление в милицию, чтобы провели проверку, как собаки могли оказаться в скотомогильнике. Однако, по словам Вероники Ханцевич, если не найдутся свидетели, то привлечь кого-либо к ответственности за жестокое обращение с животными будет невозможно.
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В скотомогильнике в Логойском районе нашли двух живых щенков. Сколько времени животные провели там, неизвестно. О собаках волонтерам общества защиты животных...
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