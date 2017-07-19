МИНСК, 19 июл — Sputnik. Известная столичная галерея "Ў" может быть снесена вместе со старым троллейбусным парком — эта территория выставлена на продажу, а строения на ней могут снести ради строительства жилой и административно-деловой застройки.

Городские власти выставили на продажу территорию бывшего троллейбусного парка в границах проспект Независимости — проспект Машерова — улица Красная — улица Киселева. Под снос могут попасть здания, где в настоящее время располагается галерея современного искусства "Ў", а также ряд административных и производственных зданий на территории парка. Во всяком случае, они оказались внутри границ, очерчивающих "территорию с объектами, подлежащими сносу".

Что такое галерея "Ў"?

Галерея современного изобразительного искусства "Ў" была открыта в октябре 2009 года арт-директорами Анной Чистосердовой и Валентиной Киселевой. До этого своеобразную "галерею" они организовывали в магазине "Подземка" на проспекте Независимости, однако позже решили организовать полноценное арт-пространство.

Разместилась галерея в здании по адресу проспект Независимости, 37а — бывшем пункте приема стеклотары, двухэтажном здании во дворах площади Победы. Кроме одноименной галереи, в здании также находится винный бар и книжный магазин издателя Игоря Логвинова.

С 2010 по 2012-й на месте винного бара функционировало культовое заведение — "Малако", где на вечеринках собиралась половина интеллигенции столицы. Позже заведение поменяло формат, но все равно там часто можно увидеть белорусских писателей, журналистов и художников.

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Галерея получала и международное призвание: например, на выставке ArtVilnius она дважды была названа лучшей иностранной галереей.

В "Ў" регулярно проходят выставки белорусских и зарубежных современных художников, а также презентации, встречи с писателями и ряд иных мероприятий. Многие минчане считают галерею одним из символов города и регулярно ее наведывают, как и книжный магазин или бар.

Шанс на спасение галереи есть

Как рассказала в беседе со Sputnik арт-директор галереи Анна Чистосердова, она не очень верит в то, что вскоре строение может быть снесено.

"Мы еще 8 лет назад знали, что это здание находится на красной линии, хотя оно не имеет отношения непосредственно к парку. Мы знали, что такая вероятность есть. Просто 8 лет ничего не происходило, и я более чем уверена, что сейчас произойдет что-то подобное", — заявила Sputnik соучредитель и арт-директор галереи.

Полный комментарий Чистосердовой читайте на Sputnik >>

Комментариев относительно будущего галереи от представителей городских властей пока нет. Скорее всего, решать ситуацию будет застройщик — тот, кто купит территорию на аукционе и будет строить здесь жилой и административный комплекс.