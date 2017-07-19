В Минске перекроют участок проспекта Независимости утром 20 июля

МИНСК, 19 июл — Sputnik. Движение транспорта по проспекту Независимости на участке дороги от улицы Янки Купалы до улицы Козлова будет перекрыто рано утром в четверг, сообщили Sputnik в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Проехать по указанной части столичного проспекта нельзя будет с 4:00 до 6:00 утра. В это время будет проводиться тренировка парада, приуроченного к профессиональному празднику сотрудников МЧС — Дню пожарной службы Беларуси .

В Госавтоинспекции призвали водителей учитывать эту информацию и планировать свой маршрут заранее.



© Sputnik/ Марина Серебрякова День спасателя в Минске

Праздничные мероприятия пройдут в Минске 22 июля. В 10 утра запланировано возложение цветов у монумента Победы, в 11 — от Белгосцирка до площади Победы пройдет праздничный парад. В нем примут участие спасатели в форме старого и нового образца, современная и раритетная техника, конно-бочечный ход.

После парада праздник продолжится в парке Горького. Там можно будет рассмотреть машины спасателей вблизи и сделать фотоснимки на память.