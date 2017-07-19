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В Минске перекроют участок проспекта Независимости утром 20 июля
19.07.2017 20:26 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 июл — Sputnik. Движение транспорта по проспекту Независимости на участке дороги от улицы Янки Купалы до улицы Козлова будет перекрыто рано утром в четверг, сообщили Sputnik в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Проехать по указанной части столичного проспекта нельзя будет с 4:00 до 6:00 утра. В это время будет проводиться тренировка парада, приуроченного к профессиональному празднику сотрудников МЧС —
В Госавтоинспекции призвали водителей учитывать эту информацию и планировать свой маршрут заранее.
© Sputnik/ Марина Серебрякова
День спасателя в Минске
Праздничные мероприятия пройдут в Минске 22 июля. В 10 утра запланировано возложение цветов у монумента Победы, в 11 — от Белгосцирка до площади Победы пройдет праздничный парад. В нем примут участие спасатели в форме старого и нового образца, современная и раритетная техника, конно-бочечный ход.
После парада праздник продолжится в парке Горького. Там можно будет рассмотреть машины спасателей вблизи и сделать фотоснимки на память.
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В белорусской столице будут репетировать парад к профессиональному празднику спасателей – Дню пожарной службы.
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