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В Городокском районе открылся детский лагерь с веревочным парком

20.07.2017 07:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Новый стационарный загородный оздоровительный детский лагерь открылся в деревне Кабище Городокского района, сообщил начальник отдела образования, спорта и туризма местного райисполкома Владимир Новиченок.

Лагерь «Орион» районного Центра детей и молодежи создали на базе бывшей школы, здание которой полностью отремонтировали и переоборудовали за счет средств, сэкономленных в результате оптимизации в системе образования.

«Орион» расположен в живописном месте в сосновом бору недалеко от реки Кабищанка. Одновременно в лагере могут оздоровиться 105 детей в возрасте 6−18 лет. В их распоряжении спальные комнаты, комнаты отдыха — все с новой мебелью. Есть столовая и пищеблок — у детей 5-разовое питание. На территории бесплатный Wi-Fi. И это первый оздоровительный лагерь в области с собственным веревочным парком, — его открытие запланировано 21 июля.

«С 12 июля уже работает первая профильная смена — художественно-эстетическая. К нам приехали 103 мальчика и девочки не только из Витебской области, но даже несколько ребят из Москвы. Смена продлится по 29 июля. С 2 по 19 августа будет работать вторая — спортивно-туристическая. Все путевки разобраны», — отметила директор Центра детей и молодежи Галина Симурова.

С детьми работают 16 воспитателей, педагог-организатор, культорганизатор, инструктор-методист по физвоспитанию, медработники, повара и другие.

Досуг детей насыщенный. Они ездят в Городок, где на базе СШ № 2 оборудован один из лучших скалодромов в стране. Еще ребят ждет игра в лазертаг на двух полигонах, занятия в объединениях по интересам и целый ряд спортивных приключений, шоу-программы, дискотеки, экскурсии, конкурсы и квесты.

 
 
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"Орион" расположен в живописном месте в сосновом бору недалеко от реки Кабищанка. Одновременно в лагере могут оздоровиться 105 детей в возрасте 6−18 лет.

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