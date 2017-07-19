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Брест признан самым чистым и благоустроенным городом области
20.07.2017 07:39 — Новости Общества | Tut.by
Брест — самый чистый и благоустроенный город области. Об этом свидетельствуют результаты смотра санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов области в 2016 году.
В рамках смотра-конкурса комиссия начисляла баллы по различным оценочным показателям, касающимся санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов. Первое место жюри отдали Бресту, второе — Пружанам, третье — Лунинцу,
По результатам соревнования областной центр получил грамоту Брестского облисполкома, а в качестве премии из областного бюджета выделены дополнительные средства, которые будут использованы для дальнейшего благоустройства областного центра.
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В награду городу дали грамоту и премию, которая пойдет на благоустройство.
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