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Брест признан самым чистым и благоустроенным городом области

20.07.2017 07:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Брест — самый чистый и благоустроенный город области. Об этом свидетельствуют результаты смотра санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов области в 2016 году.


В рамках смотра-конкурса комиссия начисляла баллы по различным оценочным показателям, касающимся санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов. Первое место жюри отдали Бресту, второе — Пружанам, третье — Лунинцу, сообщает Брестский горисполком.

По результатам соревнования областной центр получил грамоту Брестского облисполкома, а в качестве премии из областного бюджета выделены дополнительные средства, которые будут использованы для дальнейшего благоустройства областного центра.

 
Теги: Брест
 
 
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В награду городу дали грамоту и премию, которая пойдет на благоустройство.

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