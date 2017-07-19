Брест признан самым чистым и благоустроенным городом области

Брест — самый чистый и благоустроенный город области. Об этом свидетельствуют результаты смотра санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов области в 2016 году.





В рамках смотра-конкурса комиссия начисляла баллы по различным оценочным показателям, касающимся санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов. Первое место жюри отдали Бресту, второе — Пружанам, третье — Лунинцу, сообщает Брестский горисполком.

По результатам соревнования областной центр получил грамоту Брестского облисполкома, а в качестве премии из областного бюджета выделены дополнительные средства, которые будут использованы для дальнейшего благоустройства областного центра.