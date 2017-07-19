Доброе утро!

Плохая новость для отпускников: в Крыму, на Алтае, Кубани и Ставрополье вводят курортный сбор. Вроде бы и деньги небольшие , а осадочек остался расстроили, конечно.





ВАЖНОЕ

В Беларуси пересмотрели нормы потребления некоторых ЖКУ для расчета безналичных субсидий. Все подробности — здесь .

Нам давно было интересно, почему белорусская статистика по потреблению алкоголя не совпадает с цифрами ВОЗ. И серьезно так не совпадает! Зарубежные эксперты говорят, что в 2016-м в нашей стране приходилось 16,4 литра на человека, Белстат — что 8,8 литра. Наконец-то разобрались, как так получается .

Стало известно, что Евросоюз рассмотрит возможность снижения роуминговых тарифов в том числе и для Беларуси. Правда, рано радоваться — это произойдет нескоро .

ПОПУЛЯРНОЕ

«Белорусские Мальдивы», похоже, всё. Меловые карьеры под Волковыском еще несколько лет назад привлекали большое количество приезжих как из Беларуси, так и из-за рубежа, а сейчас пути подъезда перекопали, организовали дежурства милиции, — и вся местность больше напоминает промзону, а не сказочный остров .





Следили за судом над топ-менеджерами Беларусбанка. Суммы взяток в этом деле — сотни тысяч долларов. Рассказываем, кого и в чем обвиняют .

Вчера же проходил процесс по делу уже бывшего начальника Ветковского РОВД, который ударил 15-летнего подростка . И вроде как случайно ударил, но тем не менее: «Мое поведение не соответствует ни здравому смыслу, ни логике. Это позорное поведение», — охарактеризовал свой проступок сам мужчина.

Алло, Галочка? Ты сейчас умрешь! Потрясающая новость! (с) Басков женится на экс-«Мисс Россия» Виктории Лопыревой. Вот все подробности .

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ ИЛИ ПОЧИТАТЬ

Рассказываем все о ЗОЖ министра здравоохранения . Сейчас Валерий Малашко готовится к своему первому старту на Минском полумарафоне, а вообще физическая нагрузка для главы Минздрава — это не бег, но и ходьба, и плавание. Говорит, если 10 тысяч шагов не прошел — ужин не заслужил.





Должны ли безработные, которые зарегистрированы в центре занятости, трудиться на общественных работах? Существуют ли льготы при трудоустройстве? Спросили специалистов Минтруда и соцзащиты обо всем, что связано с трудоустройством .

Вы когда-нибудь слушали храп-версию песни? А популярной Despacito? Это бомба! Перуанка четыре года снимала, как храпит муж, а потом сделала из видео отличный кавер на хит .

И напоследок — страшная история о том, как зоозащитники спасли двух щенков, неизвестно как попавших и выживших в скотомогильнике . Сколько точно животные находились в подземелье, определить сложно — по оценкам волонтеров, не одну неделю.

Все новости среды, 19 июля

Главные новости Беларуси за 19 июля. Подкаст TUT.BY



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Кстати. Не так давно приоткрылась тайна вокруг декрета президента, который должен превратить Беларусь в IT-страну. Мы публиковали 9 интересных фактов о документе. Сергей Чалый также изучил всю доступную информацию и мнения вокруг этой темы — и у него зародились кое-какие сомнения и вопросы к авторам документа, которые он и озвучит в очередной « Экономике на пальцах ». Присоединяйтесь к эфиру сегодня в 15.25 .

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