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Плата за отдых в Крыму, "Белорусские Мальдивы", громкие суды и свадьбы - все за вчера

20.07.2017 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

Плохая новость для отпускников: в Крыму, на Алтае, Кубани и Ставрополье вводят курортный сбор. Вроде бы и деньги небольшие, а осадочек остался расстроили, конечно.


ВАЖНОЕ

В Беларуси пересмотрели нормы потребления некоторых ЖКУ для расчета безналичных субсидий. Все подробности — здесь.

Нам давно было интересно, почему белорусская статистика по потреблению алкоголя не совпадает с цифрами ВОЗ. И серьезно так не совпадает! Зарубежные эксперты говорят, что в 2016-м в нашей стране приходилось 16,4 литра на человека, Белстат — что 8,8 литра. Наконец-то разобрались, как так получается.

Стало известно, что Евросоюз рассмотрит возможность снижения роуминговых тарифов в том числе и для Беларуси. Правда, рано радоваться — это произойдет нескоро.

ПОПУЛЯРНОЕ

«Белорусские Мальдивы», похоже, всё. Меловые карьеры под Волковыском еще несколько лет назад привлекали большое количество приезжих как из Беларуси, так и из-за рубежа, а сейчас пути подъезда перекопали, организовали дежурства милиции, — и вся местность больше напоминает промзону, а не сказочный остров.


Следили за судом над топ-менеджерами Беларусбанка. Суммы взяток в этом деле — сотни тысяч долларов. Рассказываем, кого и в чем обвиняют.

Вчера же проходил процесс по делу уже бывшего начальника Ветковского РОВД, который ударил 15-летнего подростка. И вроде как случайно ударил, но тем не менее: «Мое поведение не соответствует ни здравому смыслу, ни логике. Это позорное поведение», — охарактеризовал свой проступок сам мужчина.

Алло, Галочка? Ты сейчас умрешь! Потрясающая новость! (с) Басков женится на экс-«Мисс Россия» Виктории Лопыревой. Вот все подробности.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ ИЛИ ПОЧИТАТЬ

Рассказываем все о ЗОЖ министра здравоохранения. Сейчас Валерий Малашко готовится к своему первому старту на Минском полумарафоне, а вообще физическая нагрузка для главы Минздрава — это не бег, но и ходьба, и плавание. Говорит, если 10 тысяч шагов не прошел — ужин не заслужил.


Должны ли безработные, которые зарегистрированы в центре занятости, трудиться на общественных работах? Существуют ли льготы при трудоустройстве? Спросили специалистов Минтруда и соцзащиты обо всем, что связано с трудоустройством.

Вы когда-нибудь слушали храп-версию песни? А популярной Despacito? Это бомба! Перуанка четыре года снимала, как храпит муж, а потом сделала из видео отличный кавер на хит.

И напоследок — страшная история о том, как зоозащитники спасли двух щенков, неизвестно как попавших и выживших в скотомогильнике. Сколько точно животные находились в подземелье, определить сложно — по оценкам волонтеров, не одну неделю.

Все новости среды, 19 июля

Главные новости Беларуси за 19 июля. Подкаст TUT.BY

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Кстати. Не так давно приоткрылась тайна вокруг декрета президента, который должен превратить Беларусь в IT-страну. Мы публиковали 9 интересных фактов о документе. Сергей Чалый также изучил всю доступную информацию и мнения вокруг этой темы — и у него зародились кое-какие сомнения и вопросы к авторам документа, которые он и озвучит в очередной «Экономике на пальцах». Присоединяйтесь к эфиру сегодня в 15.25.

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Теги: Новости
 
 
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