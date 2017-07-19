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Плата за отдых в Крыму, "Белорусские Мальдивы", громкие суды и свадьбы - все за вчера
20.07.2017 07:30 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
Плохая новость для отпускников: в Крыму, на Алтае, Кубани и Ставрополье вводят курортный сбор.
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Доброе утро! Есть плохая новость для отпускников.
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