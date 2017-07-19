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В День города проехать в общественном транспорте Бреста можно будет бесплатно
20.07.2017 07:50 — Новости Общества | Tut.by
В День города 29 июля в городском общественном транспорте можно проехать бесплатно, имея при себе изображение официального логотипа, посвященного 1000-летию города над Бугом. Исключение составляют коммерческие маршруты и такси,
Акция «Навстречу 1000-летию» проводится по инициативе Брестского горисполкома.
В качестве проездного документа может использоваться символика, изображенная на плакатах и рисунках, на одежде и предметах, а также в виде заставок на электронных гаджетах и различных вариаций на тему фэйс-арт и боди-арт.
Логотип, посвященный 1000-летию Бреста, можно скачать на сайте Брестского горисполкома.
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Для этого нужно иметь при себе изображение официального логотипа 1000-летия Бреста.
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