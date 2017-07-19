В День города проехать в общественном транспорте Бреста можно будет бесплатно

В День города 29 июля в городском общественном транспорте можно проехать бесплатно, имея при себе изображение официального логотипа, посвященного 1000-летию города над Бугом. Исключение составляют коммерческие маршруты и такси, сообщает "Брестская газета".





Акция «Навстречу 1000-летию» проводится по инициативе Брестского горисполкома.

В качестве проездного документа может использоваться символика, изображенная на плакатах и рисунках, на одежде и предметах, а также в виде заставок на электронных гаджетах и различных вариаций на тему фэйс-арт и боди-арт.

Логотип, посвященный 1000-летию Бреста, можно скачать на сайте Брестского горисполкома.