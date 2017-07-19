ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В День города проехать в общественном транспорте Бреста можно будет бесплатно

20.07.2017 07:50 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В День города 29 июля в городском общественном транспорте можно проехать бесплатно, имея при себе изображение официального логотипа, посвященного 1000-летию города над Бугом. Исключение составляют коммерческие маршруты и такси, сообщает "Брестская газета".


Акция «Навстречу 1000-летию» проводится по инициативе Брестского горисполкома.

В качестве проездного документа может использоваться символика, изображенная на плакатах и рисунках, на одежде и предметах, а также в виде заставок на электронных гаджетах и различных вариаций на тему фэйс-арт и боди-арт.

Логотип, посвященный 1000-летию Бреста, можно скачать на сайте Брестского горисполкома.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для этого нужно иметь при себе изображение официального логотипа 1000-летия Бреста.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Брест признан самым чистым и благоустроенным городом области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика