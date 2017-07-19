Во время проверки фуры Volvo из Болгарии с товарами легкой и текстильной промышленности гомельские таможенники обнаружили несоответствие количества перевозимого груза заявленному в документах, сообщает пресс-служба ведомства .





Часть товара в коммерческих документах была не указана вовсе, а общая стоимость груза занижена почти в семь раз. Таким образом владелец хотел уменьшить для себя уплату таможенных платежей почти на 190 тысяч рублей.

Весь незадекларированный товар (ткани, одежда) предварительной оценочной стоимостью более 550 тысяч рублей изъят. По факту нарушения начат административный процесс.