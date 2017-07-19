|
На таможне в документах не указали товар, чтобы "сэкономить" на платежах 80 тысяч долларов
20.07.2017 07:57 — Новости Общества | Tut.by
Во время проверки фуры Volvo из Болгарии с товарами легкой и текстильной промышленности гомельские таможенники обнаружили несоответствие количества перевозимого груза заявленному в документах, сообщает
Часть товара в коммерческих документах была не указана вовсе, а общая стоимость груза занижена почти в семь раз. Таким образом владелец хотел уменьшить для себя уплату таможенных платежей почти на 190 тысяч рублей.
Весь незадекларированный товар (ткани, одежда) предварительной оценочной стоимостью более 550 тысяч рублей изъят. По факту нарушения начат административный процесс.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В итоге весь незадекларированный товар предварительной оценочной стоимостью более 550 тысяч рублей изъят. По факту нарушения начат административный процесс.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии