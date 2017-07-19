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Вице-премьер Жарко поручил отремонтировать стадион "Припять" в Пинске

20.07.2017 08:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Привести в порядок пинский стадион «Припять» поручил заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко 19 июля во время рабочей поездки в Брестскую область, сообщает пресс-служба правительства.


Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Во время рабочей поездки вице-премьер провел личный прием граждан в Пинском райисполкоме. С просьбой посодействовать в реконструкции стадиона обратился местный житель. Арена находится в центре города, однако заниматься там сложно. Василий Жарко подчеркнул, что если объект не сносится, то он должен быть приведен в порядок.

«Я понимаю, в городе есть другие стадионы. Но если вы его оставляете, тогда потихоньку приводите в соответствующий вид», — отметил заместитель премьер-министра.

Он добавил, что местным властям необходимо рассмотреть различные варианты финансирования работ, не только за счет бюджетных средств.

«Появился слух, что там будет строиться жилье. Нет, стадион остается на той же территории. Преимущество будет отдаваться легкоатлетическому направлению. При наличии денежных средств будем проводить работы, реконструировать», — пояснил первый заместитель председателя Пинского горисполкома Михаил Самолазов.

Также к Василию Жарко обращались пинчане, которых волновали вопросы трудоустройства, медицинской помощи, предоставления социального жилья, начисления пособий, устройства инвалидов в дома-интернаты.

После приема граждан вице-премьер посетил спортивные объекты, учреждения образования, в том числе ознакомился с ходом вступительной кампании в Полесском государственном университете.

 
 
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С просьбой посодействовать в реконструкции стадиона обратился местный житель.

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