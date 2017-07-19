Школьная ярмарка в Гродно откроется 24 июля на площади Советской

Сезон подготовки к школе стартует в Гродненской области в понедельник, 24 Школьный базар по традиции разместится на площади Советской областного центра. Производители, крупные оптовые базы, индивидуальные предприниматели представят здесь широкий ассортимент всей необходимой к новому учебному году продукции, сообщает «Гродненская правда».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY, носит иллюстративный характер

— Как и в прежние годы, на ярмарке можно будет купить в одном месте все, что необходимо школьнику: канцелярские товары, портфели и рюкзаки, школьные и спортивные костюмы для мальчиков и для девочек, обувь, — рассказала исполняющая обязанности начальника управления торговли и услуг Гродненского горисполкома Надежда Гребень. — Впервые в этом году в школьной ярмарке примет участие со своим проектом столичная компания «Эспонент», которая специализируется на организации выставочно-ярмарочной деятельности.

Ярмарка продолжит свою работу вплоть до первых выходных нового учебного года — 3 сентября. Купить школьные товары на площади Советской можно будет с 11 до 19 часов каждый день, включая выходные.

Кроме этого с первых чисел августа в торговой сети города будут организованы так называемые уголки школьника с соответствующей группой товаров. Многие магазины города в последний летний месяц расширяют перечень непродовольственных товаров, и собрать ребенка в школу можно будет не только на специализированной ярмарке, но и в магазине «у дома».