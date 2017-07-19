Порядок предоставления информации об иностранцах изменится в Беларуси

МИНСК, 20 июл — Sputnik. Порядок предоставления информации об иностранцах из гостиниц в органы внутренних дел будет изменен в Беларуси с 1 октября 2017 года, сообщили в МВД.

Изменения произойдут в связи со вступлением в силу изменений в закон РБ "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь", которые были приняты парламентом в июле 2016 года.

"Изменен порядок представления в орган внутренних дел гостиницами, санаторно-курортными и оздоровительными организациями, субъектами агроэкотуризма, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги по сдаче внаем жилых помещений, информации о временно пребывающих в Беларуси иностранных гражданах и лицах без гражданства", — сообщили Sputnik в четверг в министерстве внутренних дел Беларуси.

По словам собеседников агентства, 1 октября текущего года такая информация должна передаваться посредством информационных систем МВД или единого портала электронных услуг общегосударственной автоматизированной информационной системы либо нарочным.

В настоящее время эта информация передается по каналам электронной связи или нарочным.

Кроме этого, с 1 октября 2017 года изменяется срок представления таких сведений в органы внутренних дел с 24 до трех часов после предоставления жилых помещений для проживания временно пребывающим в Беларуси иностранцам, отметили в министерстве.

Там также подчеркнули, что нарушение новых правил представления информации повлечет штраф от четырех до 20 базовых величин.