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Святое озеро снова закрыли для купания из-за кишечной палочки

20.07.2017 09:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Купаться в Святом (Гребеневском) озере снова запретили. С 19 июля в водоеме нельзя также заниматься водными видами спорта, пишет ИА «Могилевские ведомости».


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В четырех пробах воды обнаружили возбудителя кишечной инфекции бактериальной этиологии. Содержание кишечной палочки составило более 100 КОЕ/100 куб. см.

Запрет на купание в Святом озере будет действовать, пока результаты исследований не покажут улучшение качества воды.

По-прежнему приостановлено купание детей и взрослых в зоне рекреации на реке Днепр у деревни Полыковичи (Могилевский район) и на пруду у деревни Вильчицы (Могилевский район). Ограничено купание детей на городском пляже на Днепре в Могилеве.

 
Теги: Могилев
 
 
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