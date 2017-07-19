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Святое озеро снова закрыли для купания из-за кишечной палочки
20.07.2017 09:48 — Новости Общества | Tut.by
Купаться в Святом (Гребеневском) озере снова запретили. С 19 июля в водоеме нельзя также заниматься водными видами спорта, пишет
В четырех пробах воды обнаружили возбудителя кишечной инфекции бактериальной этиологии. Содержание кишечной палочки составило более 100 КОЕ/100 куб. см.
Запрет на купание в Святом озере будет действовать, пока результаты исследований не покажут улучшение качества воды.
По-прежнему приостановлено купание детей и взрослых в зоне рекреации на реке Днепр у деревни Полыковичи (Могилевский район) и на пруду у деревни Вильчицы (Могилевский район). Ограничено купание детей на городском пляже на Днепре в Могилеве.
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Специалисты не рекомендуют заниматься на озере и водными видами спорта.
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