Три месяца живут без воды жители четырех домов агрогородка на границе с Польшей

Старенький водопровод в Пограничном Берестовицкого района в одночасье перестал работать. Люди вынуждены с ведрами идти сотни метров до ближайшего колодца и экономить каждую каплю. Переписка с чиновниками длится второй месяц, но воз и ныне там. В проблеме разбирался телеканал ОНТ.



Фото: kievvlast.com.ua, носит иллюстративный характер

Вода пропала на майские праздники. С тех пор жительница агрогородка Пограничный София Шпак не может ни постирать, ни еду приготовить. Да и огород спасают только дожди. Ближайший колодец — в конце улицы, у соседей. Пока те разрешают им пользоваться. Но как будет дальше, неизвестно.

«У нас мотоблок есть свой, ставим бочки, которые мы купили, дед садится на мотоблок, сосед помогает, потому что у соседа тоже ни капельки водички нет. Садятся вдвоем и едут к колодцу. И там набирают водичку», — рассказывает жительница агрогородка Пограничный София Шпак.

В ежедневную борьбу превратилась жизнь еще трех семей с улицы Советской. Люди уверены — старый водопровод засорился, ведь раньше перебоев не было. Обращались в сельсовет и к поставщику услуг — Волковысской дистанции водоснабжения, но переписка идет второй месяц, а воз и ныне там.

«Учитывая, что водопроводу 54 года, он забился, произошла потеря давления. Если жители напишут заявление, то я думаю, что мы проведём промывку, но это будет за счет жителей. Согласно актам, которые составляются при заключении договоров на водоснабжение, водопровод от улицы Юбилейной к их домам находится на их балансе», - говорит начальник Волковысского участка водоснабжения Барановичской дистанции водоснабжения Владимир Воропай.

О том, что по документам водопровод принадлежит им, жители Советской услышали впервые. После долгих споров согласились собрать нужную сумму (примерно по 40 рублей с семьи). Но это полбеды. Даже приступать к работам специалисты опасаются — старые трубы могут не выдержать нагрузки и потребуют срочной замены. В 60-ых делали водопровод кустарным методом, из подручного материала, на отдельных участках даже из запчастей от велосипеда. Сотни тысяч рублей на замену пенсионерам взять негде. Единственный выход передать водопровод в распоряжение местного ЖКХ.

«Водопровод не соответствует нормам, для передачи его на баланс ЖКХ нужно будет решение райисполкома. Это первый вопрос. И очень много бумаг нужно на передачу данных сетей», — рассказывает главный инженер Берестовицкого ЖКХ Сергей Кирш.

На оформление всех бумаг уйдет не меньше двух лет, но люди готовы ждать. Тем более что похожий пример их вдохновляет — весной часть водопровода той же улицы Советской удалось модернизировать. Оплатили работы из областного бюджета.

«Будем пробовать обращаться к вышестоящему руководству (областного уровня, уровня губернатора или его помощников), чтобы выделили финансирование, денежные средства непосредственно для прокладки центрального участка водопровода, который идёт в направлении границы», — говорит председатель Пограничного сельского исполнительного комитета Иван Козел.

Сельчане с опаской обсуждают предстоящую зиму. Если проблема не решится, единственный колодец замерзнет, люди останутся вовсе без капли воды.