Дело о стрельбе в новогоднюю ночь суд начнет рассматривать 27 июля

МИНСК, 20 июл — Sputnik. Дело о милицейской стрельбе в новогоднюю ночь в Минске будет рассматривать суд Московского района, сообщили в суде.

Инцидент произошел в одном из домов на улице Любимова в столице . Милиция прибыла на вызов соседей из-за шума. Открывший дверь квартиры минчанин несколько раз ударил сотрудника ГУВД, а затем пытался отобрать пистолет. Милиционер произвел предупредительный выстрел, а затем два прицельных.



© Фото: ГУВД Мингорисполкома Минские милиционеры "помогли" троим минчанам найти закладку со спайсом

"27 июля 2017 года в 10 часов 30 минут в суде Московского района Минска состоится первое судебное заседание по уголовному делу в отношении минчанина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок) Уголовного кодекса Беларуси", — сообщили Sputnik в четверг в суде.

Санкция данной статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Инцидент со стрельбой имел резонанс в СМИ. В первые дни 2017 года появилась информация о том, что после инцидента милиционер из подъезда убежал. Данную информацию опровергло не только ГУВД , но и министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич . В частности он заявил журналистам о том, что сотрудник милиции не сбегал с места происшествия.

"Здесь больше вопросов моральной и физической подготовки, способности принимать верные решения в критических ситуациях", — сказал Шуневич.

Он также отметил, что в данном случае очевидно, что тогда молодому милиционеру не хватило оперативного опыта и этих навыков.

Управлением Следственного комитета по Минску по факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 363 Уголовного кодекса Беларуси (сопротивление сотруднику органов внутренних дел).