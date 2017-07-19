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Дело о стрельбе в новогоднюю ночь суд начнет рассматривать 27 июля

20.07.2017 10:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 июл — Sputnik. Дело о милицейской стрельбе в новогоднюю ночь в Минске будет рассматривать суд Московского района, сообщили в суде.

Инцидент произошел в одном из домов на улице Любимова в столице. Милиция прибыла на вызов соседей из-за шума. Открывший дверь квартиры минчанин несколько раз ударил сотрудника ГУВД, а затем пытался отобрать пистолет. Милиционер произвел предупредительный выстрел, а затем два прицельных.

Дело о стрельбе в новогоднюю ночь суд начнет рассматривать 27 июля
© Фото: ГУВД Мингорисполкома
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"27 июля 2017 года в 10 часов 30 минут в суде Московского района Минска состоится первое судебное заседание по уголовному делу в отношении минчанина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок) Уголовного кодекса Беларуси", — сообщили Sputnik в четверг в суде.

Санкция данной статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Инцидент со стрельбой имел резонанс в СМИ. В первые дни 2017 года появилась информация о том, что после инцидента милиционер из подъезда убежал. Данную информацию опровергло не только ГУВД, но и министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич. В частности он заявил журналистам о том, что сотрудник милиции не сбегал с места происшествия.

"Здесь больше вопросов моральной и физической подготовки, способности принимать верные решения в критических ситуациях", — сказал Шуневич.

Он также отметил, что в данном случае очевидно, что тогда молодому милиционеру не хватило оперативного опыта и этих навыков.

Управлением Следственного комитета по Минску по факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 363 Уголовного кодекса Беларуси (сопротивление сотруднику органов внутренних дел).

 
Теги: Минск
 
 
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Фигурантом по данному делу является минчанин, которому предъявлено обвинение в сопротивлении сотруднику милиции.

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