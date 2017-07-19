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Дело о стрельбе в новогоднюю ночь суд начнет рассматривать 27 июля
20.07.2017 10:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 июл — Sputnik. Дело о милицейской стрельбе в новогоднюю ночь в Минске будет рассматривать суд Московского района, сообщили в суде.
Инцидент
© Фото: ГУВД Мингорисполкома
"27 июля 2017 года в 10 часов 30 минут в суде Московского района Минска состоится первое судебное заседание по уголовному делу в отношении минчанина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок) Уголовного кодекса Беларуси", — сообщили Sputnik в четверг в суде.
Санкция данной статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Инцидент со стрельбой имел резонанс в СМИ. В первые дни 2017 года появилась информация о том, что после инцидента милиционер из подъезда убежал. Данную информацию
"Здесь больше вопросов моральной и физической подготовки, способности принимать верные решения в критических ситуациях", — сказал Шуневич.
Он также отметил, что в данном случае очевидно, что тогда молодому милиционеру не хватило оперативного опыта и этих навыков.
Управлением Следственного комитета по Минску по факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 363 Уголовного кодекса Беларуси (сопротивление сотруднику органов внутренних дел).
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Фигурантом по данному делу является минчанин, которому предъявлено обвинение в сопротивлении сотруднику милиции.
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