Белая река. Мор рыбы в Добриловке в Глубокском районе вызвали стоки молочного цеха

Рыба в реке Добриловка в Глубокском районе погибла из-за сброса отходов цеха по переработке молока, сообщает Госинспекция охраны животного и растительного мира.



Фото: gosinspekciya.gov.by

Гибель рыбы в Добриловке зафиксировали местные госинспекторы. Вместе с коллегами из Минприроды, специалистами лабораторий ветеринарного и аналитического контроля они обследовали участок реки протяженностью около 10 км — между деревнями Узречье и Запрудье.

Наибольшее количество погибшей рыбы скопилось возле бобровой плотины у деревни Микулино. Всего собрали 526 особей, в основном это была густера — стайная рыба семейства карповых, которая охотнее всего держится ближе к берегу.

Возле деревни Запрудье, где находится цех по переработке молока, бульдозер возводил обваловку вокруг отстойной ямы предприятия. Работы начали, когда из-за сильных дождей отстойник переполнился, и жидкие отходы по естественному каналу стали стекать в реку.



Фото: gosinspekciya.gov.by

По предварительной оценке, причиной массовой гибели рыбы стало резкое падение уровня растворенного в воде кислорода, увеличение взвешенных веществ, азота и фосфора в результате сброса отходов молочного производства. Расследование продолжат после получения окончательных результатов всех анализов.

Сейчас река очистилась, но пополнение ее рыбных запасов можно ожидать не раньше следующей весны во время паводка — на Добриловке много бобровых плотин, а это естественное препятствие для хода рыбы.



Фото: gosinspekciya.gov.by