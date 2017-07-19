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Белая река. Мор рыбы в Добриловке в Глубокском районе вызвали стоки молочного цеха
20.07.2017 10:14 — Новости Общества | Tut.by
Рыба в реке Добриловка в Глубокском районе
Гибель рыбы в Добриловке зафиксировали местные госинспекторы. Вместе с коллегами из Минприроды, специалистами лабораторий ветеринарного и аналитического контроля они обследовали участок реки протяженностью около 10 км — между деревнями Узречье и Запрудье.
Наибольшее количество погибшей рыбы скопилось возле бобровой плотины у деревни Микулино. Всего собрали 526 особей, в основном это была густера — стайная рыба семейства карповых, которая охотнее всего держится ближе к берегу.
Возле деревни Запрудье, где находится цех по переработке молока, бульдозер возводил обваловку вокруг отстойной ямы предприятия. Работы начали, когда из-за сильных дождей отстойник переполнился, и жидкие отходы по естественному каналу стали стекать в реку.
По предварительной оценке, причиной массовой гибели рыбы стало резкое падение уровня растворенного в воде кислорода, увеличение взвешенных веществ, азота и фосфора в результате сброса отходов молочного производства. Расследование продолжат после получения окончательных результатов всех анализов.
Сейчас река очистилась, но пополнение ее рыбных запасов можно ожидать не раньше следующей весны во время паводка — на Добриловке много бобровых плотин, а это естественное препятствие для хода рыбы.
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Сейчас река очистилась, но пополнение ее рыбных запасов можно ожидать не раньше следующей весны.
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