Минздрав вынесет на общественное обсуждение вопрос продажи линз

МИНСК, 20 июл — Sputnik. Вопрос продажи контактных линз по рецепту будет вынесен на общественное обсуждение, заявил замминистра здравоохранения Беларуси Игорь Лосицкий.

Минздрав рассматривает возможность введения рецептов на контактные линзы и корригирующие очки, а также запрета продажи линз в так называемых "линзоматах". Впрочем, сейчас это лишь рекомендации.

Как передает БелТА , Лосицкий напомнил, что линзы являются изделиями медназначения — соответственно, они должны проходить процедуру регистрации.

Комиссия по медтехнике предлагает продавать линзы по рецепту — этот вопрос, заверил замминистра, будет вынесен на общественное обсуждение. Оборот линз в стране сейчас остается прежним.

Как ранее рассказывали Sputnik специалисты, в случае решения продажи контактных линз по рецепту пациентам не придется каждый раз идти к врачу перед покупкой изделий — документ будет действовать в течение некоторого времени.

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