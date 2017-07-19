Безуспешное следствие: убийц Шеремета до сих пор не нашли

МИНСК, 20 июл — Sputnik. Акция в память о погибшем год назад журналисте Павле Шеремете проходит в четверг в Киеве. Коллеги Шеремета, а также неравнодушные граждане собрались на пересечении улиц Хмельницкого и Франко – месте, где год назад прозвучал взрыв.

У этой акции два мотива – вспомнить журналиста и напомнить властям, что от нее все-таки ждут ответа вопрос: кто и за что взорвал Шеремета. На перекрестке установили большой щит с портретом журналиста и надписью "Кто убил Павла? Прошел год", а также звучат песни группы Dire Straits, творчество которой любил погибший журналист.

Найти женщину

Автомобиль, в котором находился Шеремет, взорвался рано утром 20 июля 2016 года у дома, где жил журналист . Шеремет погиб на месте. Взлетевшая на воздух Subaru принадлежала его близкой знакомой – руководителю издания "Украинская правда" Елене Притуле . Потому тут же появились предположения, что мишенью неизвестных могла быть она.

Шеремету было 44 года. Известный белорусский журналист вынужден был покинуть Минск после уголовного преследования за репортаж о "дырявой" белорусско-литовской границе, его судили за незаконное пересечение государственного рубежа и освободили после вмешательства президента России Бориса Ельцина. Некоторое время Шеремет работал в РФ, последние годы жил и трудился в Украине.

Однако версия о покушении на Притулу оказалась лишь одной из шести, которые рассматривали следователи. Среди других озвученных были профессиональная деятельность журналиста, неприязненные отношения с неназванными лицами, "российский след", а также попытка дестабилизировать обстановку в Украине.

Буквально сразу стало известно, что взрывчатку под автомобиль Шеремета заложила женщина. В распоряжении журналистов оказалась пленка с камер видеонаблюдения: на кадрах была видна женщина у Subaru и мужчина, который был с ней.

Глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе тогда упрекнула журналистов, что придание огласке информации о ходе расследования мешает следствию. Однако продемонстрировать собственные успехи за этот год следствие так и не смогло. Люди, попавшие в кадр, не опознаны и не найдены. Во всяком случае общественности не назвали имена ни заказчиков, ни убийц, даже не была озвучена внятная версия, за что взорвали Шеремета.

Независимое расследование – СБУ не при чем?

Весной украинские журналисты при поддержке международной сети Organized Crime and Corruption Reporting Project обнародовали результаты собственного расследования убийства Шеремета.



© Sputnik Стрингер Полиция Украины: по делу Шеремета изъяты тысячи терабайт видео

Они установили, что в ночь перед убийством возле дома журналиста находился Игорь Устименко, который по крайней мере несколько лет назад числился в штате Службы Безопасности Украины. Устименко был в одном из автомобилей, которые в ночь трагедии стояли у дома журналиста, и уехал вскоре после того, как преступники заложили бомбу. В телефонном разговоре Устименко подтвердил журналистам, что был в ночь убийства у дома Шеремета, оказывал там "частные услуги", но отказался говорить о своем сотрудничестве с СБУ.

Тем не менее журналисты предположили, что за Шереметом могла следить СБУ. Служба это предположение отвергла, Устименко в июле 2016-го уже не являлся ее сотрудником, заявила в мае пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

В любом случае официальное расследование так и не посчитало нужным привлечь Устименко как свидетеля. О его опросе или допросе общественность не информировали.

Успехов нет

Коллеги и общественные активисты в Киеве все чаще говорят о том, что украинские власти не очень заинтересованы в расследовании этого дела. Более того, у них появилось ощущение, что определенные силы во власти ждут, когда о деле Шеремета просто забудут.

В свое время президент Украины Петр Порошенко обещал, что расследование будет быстрым, но спустя почти год – в конце июня 2017 года – генпрокурор Юрий Луценко признавался, что серьезного прогресса нет.



© AP/ Efrem Lukatsky СБУ в ответ на частное расследование дела Шеремета: говорить не о чем

"По поводу Шеремета, к сожалению, серьезного прогресса пока не наблюдается", – сказал он.

В четверг 20 июля – в годовщину гибели Павла Шеремета – его коллеги и неравнодушные активисты прошли от места трагедии к администрации президента Украины, к зданиям Нацполиции и МВД, чтобы напомнить, что замолчать эту историю не получится.