Рекорд взят: польские таможенники задержали белоруса с автобусом сигарет

МИНСК, 20 июл — Sputnik. Рекорд года по объему ввозимых в Польшу контрабандных сигарет установил 50-летний гражданин Беларуси, сообщает сайт налоговой службы Белостока.

Сотрудники таможенной и налоговой службы в ходе тщательного осмотра пассажирского Ford Transit обнаружили в нем тайники, которые были оборудованы в крыше, полу, дверях и боковых стенках транспортного средства. Из этих тайников польские полицейские вынули в общей сложности 18,5 тысячи пачек сигарет с белорусскими акцизными марками. Стоимость контрабанды правоохранители оценили в 250 тысяч злотых (около 70 тысяч долларов).

"Это самый большой в этом году случай предотвращения контрабанды сигарет в Кузнице", — уточнили налоговой службе.

Против белорусского контрабандиста-рекордсмена возбудили уголовное дело, конфисковали автомобиль и товар. Белорусу грозит большой штраф.

Предыдущий рекорд удерживал 21-летний белорус , который в мае пытался ввести в Польшу 14 тысяч пачек сигарет на сумму 47 тысяч долларов США.