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Рекорд взят: польские таможенники задержали белоруса с автобусом сигарет
20.07.2017 10:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 июл — Sputnik. Рекорд года по объему ввозимых в Польшу контрабандных сигарет установил 50-летний гражданин Беларуси, сообщает сайт налоговой службы Белостока.
Сотрудники таможенной и налоговой службы в ходе тщательного осмотра пассажирского Ford Transit обнаружили в нем тайники, которые были оборудованы в крыше, полу, дверях и боковых стенках транспортного средства. Из этих тайников польские полицейские вынули в общей сложности 18,5 тысячи пачек сигарет с белорусскими акцизными марками. Стоимость контрабанды правоохранители оценили в 250 тысяч злотых (около 70 тысяч долларов).
"Это самый большой в этом году случай предотвращения контрабанды сигарет в Кузнице", — уточнили налоговой службе.
Против белорусского контрабандиста-рекордсмена возбудили уголовное дело, конфисковали автомобиль и товар. Белорусу грозит большой штраф.
Предыдущий рекорд
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Из крыши, дверей и боковых стенок микроавтобуса польские таможенники вынули сигарет на почти 70 тысяч долларов.
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