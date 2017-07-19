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Рекорд взят: польские таможенники задержали белоруса с автобусом сигарет

20.07.2017 10:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 июл — Sputnik. Рекорд года по объему ввозимых в Польшу контрабандных сигарет установил 50-летний гражданин Беларуси, сообщает сайт налоговой службы Белостока.

Рекорд взят: польские таможенники задержали белоруса с автобусом сигарет
CC BY 2.0 / Michela Simoncini / Lard
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Сотрудники таможенной и налоговой службы в ходе тщательного осмотра пассажирского Ford Transit обнаружили в нем тайники, которые были оборудованы в крыше, полу, дверях и боковых стенках транспортного средства. Из этих тайников польские полицейские вынули в общей сложности 18,5 тысячи пачек сигарет с белорусскими акцизными марками. Стоимость контрабанды правоохранители оценили в 250 тысяч злотых (около 70 тысяч долларов).

"Это самый большой в этом году случай предотвращения контрабанды сигарет в Кузнице", — уточнили налоговой службе.

Против белорусского контрабандиста-рекордсмена возбудили уголовное дело, конфисковали автомобиль и товар. Белорусу грозит большой штраф.

Предыдущий рекорд удерживал 21-летний белорус, который в мае пытался ввести в Польшу 14 тысяч пачек сигарет на сумму 47 тысяч долларов США.

 
Теги: Минск
 
 
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Из крыши, дверей и боковых стенок микроавтобуса польские таможенники вынули сигарет на почти 70 тысяч долларов.

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