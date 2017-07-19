На фармацевта - 376 баллов из 400, на воспитателя - 195. Проходные баллы в вузы 2017 года

В понедельник вузы закончили принимать документы на бюджет. Некоторые университеты уже посчитали предварительные проходные баллы и даже составили списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению. Заметно, что в сравнении с прошлым годом результаты будущих студентов выросли. TUT.BY собрал специальности в крупных вузах, поступить на которые (на бюджет) в 2017-м было труднее и легче всего. Заранее уточняем: до официального зачисления баллы на некоторых специальностях могут незначительно меняться.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

БГУ: проходные баллы выросли на 30−50 пунктов

В БГУ никаких данных пока не озвучивают. Поясняют: в этом году на дневное на бюджет им подали 4400 заявлений, что почти на тысячу больше, чем в прошлом. И нужно время все это посчитать. К тому же, на некоторых специальностях еще идут вступительные экзамены. По словам Вячеслава Молофеева, ответственного секретаря приемной комиссии БГУ, в сравнении с 2016-м проходные баллы выросли на 30−50 пунктов.

— Особенно это заметно в диапазоне средних баллов от 220 до 300, — рассказал Вячеслав Молофеев. — Недавно смотрел таблицу по мехмату. Там на ряд специальностей прыжок к прошлому году +100. Средний балл там сейчас вырисовывается ближе к 290, а был — 180. Выросли результаты на юрфаке и даже на ФМО, где и раньше было 382.

Первое заседание приемной комиссии БГУ по зачислению на бюджетную форму состоится 20 июля. Все заседания приемной комиссии по зачислению будут транслироваться на сайте БГУ .

БГУИР: максимум — 380, минимум — 258

Баллы абитуриентов, которые поступают на IT-направления, в этом году заметно выросли. В топе самых востребованных — «Информатика и технологии программирования» факультета компьютерных систем и сетей". Предварительный проходной балл здесь 380. Набор на бюджет на данную специальности составил 50 человек, 25 из них прошли вне конкурса. Это победители республиканских и международных олимпиад.

На сайте БГУИР можно посмотреть текущий проходной балл на все специальности. Окончательные данные в университете озвучат 26 июля — в день зачисления.

— До этого в баллах могут быть незначительные сдвиги, — уточняют в приемной комиссии БГУИРа. — На некоторых специальностях у нас образовался полупроходной балл. Это значит, два человека с одинаковыми результатами на одно место. В итоге, один из них пройдет, а второй нет.

К тому же, уточняют в приемной комиссии, некоторые абитуриенты переподают документы на другие специальности, что тоже может изменить итоговый проходной балл.

Самые высокие баллы: Текущий балл Балл в 2016-м Информатика и технологии программирования 380 373 Программное обеспечение информационных технологий 371* 363 Информационные системы и технологии (в игровой индустрии) 370 360 Самые низкие баллы: Нанотехнологии и наноматериалы в электронике 258 244 Электронные и информационно-управляющие системы физических установок 261 240 Радиоинформатика 274 255 *полупроходной балл

МГЛУ: максимум — 378, минимум — 256

На сайте лингвистического университета также уже опубликован список абитуриентов, рекомендованных к зачислению на дневное на бюджет.

— Сейчас мы можем говорить только о предварительном проходном балле абитуриентов, рекомендованных к зачислению на дневное на бюджет, — уточняют в приемной комиссии вуза. — Итоговые результаты будут только после 20 июля.

Специальности-лидеры 2016-го в инязе сохранились . Правда, если в прошлом году абитуриенты с самыми высокими баллами шли на китайский язык (переводческий факультет), то в этом году — на английский (переводческий факультет).

Самые высокие баллы: Текущий балл Балл в 2016-м Английский язык и второй иностранный язык со специализацией (Переводческий факультет) 378 371 Китайский язык (на базе китайского/ английского языка) и второй иностранный язык со специализацией / Японский язык (на базе английского языка) и второй иностранный язык со специализацией (Переводческий факультет) 366 377 (китайский язык) Английский язык и второй иностранный со специализацией (Факультет межкультурный коммуникаций) 362 362 Самые низкие баллы: Испанский язык и второй иностранный язык со специализацией (Факультет межкультурных коммуникаций) 256 223 Французский язык и второй иностранный язык со специализацией. Специальность"Современные иностранные языки (Преподавание)". (Факультет французского языка) 311 296 (полупроходной) Немецкий язык и второй иностранный язык со специализацией (на базе немецкого языка). Специальность «Современные иностранные языки (Преподавание)». (Факультет немецкого языка) 312 300 (полупроходной)

БГПУ им. Максима Танка: максимум — 340, минимум — 192

В педагогическом университете пока также озвучивают только предварительный проходной балл. При этом уточняют: на филологическом факультете, факультете физического воспитания, а также эстетического образования еще идут внутренние экзамены.

— Практически на всех педагогических специальностях наблюдается значительный рост проходных баллов, — рассказывает Сергей Яковенко, ответственный секретарь приемной комиссии. — На некоторых он составляет 50−80 пунктов. На 80 процентов специальностей будут зачислены абитуриенты, которые набрали не ниже 250 баллов. На ряде специальностей проходной балл превысит отметку в 330.

Заседание приемной комиссии по зачислению на бюджет в БГПУ состоится 28 июля.

Самые высокие баллы: Текущий балл Балл в 2016-м Логопедия 340 329 Психология 334 276 История и экскурсионно-краеведческая работа 316 270 Самые низкие баллы: Физика и информатика 192 143 Дошкольное образование 195 171 Социальная работа (социально-педагогическая деятельность) 221 189

БНТУ: максимум — 344, минимум — 130

С 18 по 24 июля в БНТУ на некоторых специальностях идут вступительные испытания. Среди тех, кто поступает на дневное на бюджет экзамены еще сдают абитуриенты автотракторного, механико-технологического, архитектурного факультетов, а также факультета технологий управления и гуманитаризации.

До зачисления, говорят в приемной комиссии вуза, озвучивать баллы рано. На специальности, где для поступления требовались лишь сертификаты и аттестат, предварительные проходные баллы рекомендуют смотреть на сайте .

Самый высокий балл: Текущий балл Балл в 2016-м Бизнес-администрирование (факультет Маркетинга, менеджмента, предпринимательства) 344 357 Программное обеспечение информационных технологий (факультет Информационных технологий и робототехники) 330 322 Таможенное дело (факультет Технологий управления и гуманитаризации) 316 338 Самый низкий балл: Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов (факультет Энергетического строительства) 130 186 Металлургическое производство и материалообработка (Механико-технологический факульет) 137 125 (по направлениям) Профессиональное обучение (машиностроение) (Инженерно-педагогический факультет) 142 146

*данные предоставлены без учета текущего проходного балла на Военно-технический факультет БНТУ.

БГМУ: максимум — 376, минимум — 289

На сайте медуниверситета уже даже появились списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению на дневное на бюджет. Зачисление в вузе состоится 21 июля. Впервые с 2011 года текущий проходной балл фармацевтического факультета выше, чем на стоматологический факультет.

Самые высокие баллы: Текущий балл Балл в 2016-м Фармацевтический факультет 376 365 Стоматологический факультет 375 368 Лечебный факультет 360 347 Самые низкие баллы: Военно-медицинский (Вооруженные силы) 289 295 Медико-профилактический 290 292 Военно-медицинский факультет (Внутренние войска) 310 289