На фармацевта - 376 баллов из 400, на воспитателя - 195. Проходные баллы в вузы 2017 года

В понедельник вузы закончили принимать документы на бюджет. Некоторые университеты уже посчитали предварительные проходные баллы и даже составили списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению. Заметно, что в сравнении с прошлым годом результаты будущих студентов выросли. TUT.BY собрал специальности в крупных вузах, поступить на которые (на бюджет) в 2017-м было труднее и легче всего. Заранее уточняем: до официального зачисления баллы на некоторых специальностях могут незначительно меняться.
БГУ: проходные баллы выросли на 30−50 пунктов
В БГУ никаких данных пока не озвучивают. Поясняют: в этом году на дневное на бюджет им подали 4400 заявлений, что почти на тысячу больше, чем в прошлом. И нужно время все это посчитать. К тому же, на некоторых специальностях еще идут вступительные экзамены. По словам Вячеслава Молофеева, ответственного секретаря приемной комиссии БГУ, в сравнении с 2016-м проходные баллы выросли на 30−50 пунктов.
— Особенно это заметно в диапазоне средних баллов от 220 до 300, — рассказал Вячеслав Молофеев. — Недавно смотрел таблицу по мехмату. Там на ряд специальностей прыжок к прошлому году +100. Средний балл там сейчас вырисовывается ближе к 290, а был — 180. Выросли результаты на юрфаке и даже на ФМО, где и раньше было 382.
Первое заседание приемной комиссии БГУ по зачислению на бюджетную форму состоится 20 июля. Все заседания приемной комиссии по зачислению будут транслироваться на сайте БГУ .
БГУИР: максимум — 380, минимум — 258
Баллы абитуриентов, которые поступают на IT-направления, в этом году заметно выросли. В топе самых востребованных — «Информатика и технологии программирования» факультета компьютерных систем и сетей". Предварительный проходной балл здесь 380. Набор на бюджет на данную специальности составил 50 человек, 25 из них прошли вне конкурса. Это победители республиканских и международных олимпиад.
На сайте БГУИР можно посмотреть текущий проходной балл на все специальности. Окончательные данные в университете озвучат 26 июля — в день зачисления.
— До этого в баллах могут быть незначительные сдвиги, — уточняют в приемной комиссии БГУИРа. — На некоторых специальностях у нас образовался полупроходной балл. Это значит, два человека с одинаковыми результатами на одно место. В итоге, один из них пройдет, а второй нет.
К тому же, уточняют в приемной комиссии, некоторые абитуриенты переподают документы на другие специальности, что тоже может изменить итоговый проходной балл.
Информационные системы и технологии (в игровой индустрии)
370
360
Самые низкие баллы:
Нанотехнологии и наноматериалы в электронике
258
244
Электронные и информационно-управляющие системы физических установок
261
240
Радиоинформатика
274
255
*полупроходной балл
МГЛУ: максимум — 378, минимум — 256
На сайте лингвистического университета также уже опубликован список абитуриентов, рекомендованных к зачислению на дневное на бюджет.
— Сейчас мы можем говорить только о предварительном проходном балле абитуриентов, рекомендованных к зачислению на дневное на бюджет, — уточняют в приемной комиссии вуза. — Итоговые результаты будут только после 20 июля.
Специальности-лидеры 2016-го в инязе сохранились. Правда, если в прошлом году абитуриенты с самыми высокими баллами шли на китайский язык (переводческий факультет), то в этом году — на английский (переводческий факультет).
Английский язык и второй иностранный язык со специализацией (Переводческий факультет)
378
371
Китайский язык (на базе китайского/ английского языка) и второй иностранный язык со специализацией / Японский язык (на базе английского языка) и второй иностранный язык со специализацией (Переводческий факультет)
366
377 (китайский язык)
Английский язык и второй иностранный со специализацией (Факультет межкультурный коммуникаций)
362
362
Самые низкие баллы:
Испанский язык и второй иностранный язык со специализацией (Факультет межкультурных коммуникаций)
256
223
Французский язык и второй иностранный язык со специализацией. Специальность"Современные иностранные языки (Преподавание)". (Факультет французского языка)
311
296 (полупроходной)
Немецкий язык и второй иностранный язык со специализацией (на базе немецкого языка). Специальность «Современные иностранные языки (Преподавание)». (Факультет немецкого языка)
312
300 (полупроходной)
БГПУ им. Максима Танка: максимум — 340, минимум — 192
В педагогическом университете пока также озвучивают только предварительный проходной балл. При этом уточняют: на филологическом факультете, факультете физического воспитания, а также эстетического образования еще идут внутренние экзамены.
— Практически на всех педагогических специальностях наблюдается значительный рост проходных баллов, — рассказывает Сергей Яковенко, ответственный секретарь приемной комиссии. — На некоторых он составляет 50−80 пунктов. На 80 процентов специальностей будут зачислены абитуриенты, которые набрали не ниже 250 баллов. На ряде специальностей проходной балл превысит отметку в 330.
Заседание приемной комиссии по зачислению на бюджет в БГПУ состоится 28 июля.
Социальная работа (социально-педагогическая деятельность)
221
189
БНТУ: максимум — 344, минимум — 130
С 18 по 24 июля в БНТУ на некоторых специальностях идут вступительные испытания. Среди тех, кто поступает на дневное на бюджет экзамены еще сдают абитуриенты автотракторного, механико-технологического, архитектурного факультетов, а также факультета технологий управления и гуманитаризации.
До зачисления, говорят в приемной комиссии вуза, озвучивать баллы рано. На специальности, где для поступления требовались лишь сертификаты и аттестат, предварительные проходные баллы рекомендуют смотреть на сайте.
Программное обеспечение информационных технологий (факультет Информационных технологий и робототехники)
330
322
Таможенное дело (факультет Технологий управления и гуманитаризации)
316
338
Самый низкий балл:
Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов (факультет Энергетического строительства)
130
186
Металлургическое производство и материалообработка (Механико-технологический факульет)
137
125 (по направлениям)
Профессиональное обучение (машиностроение) (Инженерно-педагогический факультет)
142
146
*данные предоставлены без учета текущего проходного балла на Военно-технический факультет БНТУ.
БГМУ: максимум — 376, минимум — 289
На сайте медуниверситета уже даже появились списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению на дневное на бюджет. Зачисление в вузе состоится 21 июля. Впервые с 2011 года текущий проходной балл фармацевтического факультета выше, чем на стоматологический факультет.
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