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Как будет выглядеть после реконструкции танцплощадка в парке Челюскинцев
20.07.2017 10:38 — Новости Общества | Tut.by
В октябре закончится реконструкция танцевальной площадки в парке Челюскинцев в столице. Как она будет выглядеть — можно узнать по изображению, которое
Сообщается, что покрытие площадки полностью заменят. Теперь оно будет полимерным, что безопаснее в сравнении с плиткой раньше. В обновленных кассах оборудуют места для хранения вещей посетителей.
Над площадкой появится навес в виде шатра. Его материал устойчив к температурам от -54 °C до +70 градусов, не шумит, способен выдержать сильный ветер и снег.
— Изначально появится одна тентовая конструкция, но, учитывая ее особенности, а именно легкость и быстроту возведения и демонтажа, при необходимости в процессе эксплуатации можно установить и дополнительные шатры, — рассказал изданию «Минск-Новости» начальник производственного отдела «Минскзеленстроя» Андрей Процук.
По словам работников парка, временная танцевальная площадка в парке Челюскинцев собирает от 300 до 600 посетителей в день в зависимости от погоды.
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Покрытие станет безопаснее, а над площадкой соорудят навес в виде шатра.
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