Как будет выглядеть после реконструкции танцплощадка в парке Челюскинцев

В октябре закончится реконструкция танцевальной площадки в парке Челюскинцев в столице. Как она будет выглядеть — можно узнать по изображению, которое публикует издание «Минск-Новости».



Проект реконструкции, фото предоставлено в УП «Минскзеленстрой»

Сообщается, что покрытие площадки полностью заменят. Теперь оно будет полимерным, что безопаснее в сравнении с плиткой раньше. В обновленных кассах оборудуют места для хранения вещей посетителей.

Над площадкой появится навес в виде шатра. Его материал устойчив к температурам от -54 °C до +70 градусов, не шумит, способен выдержать сильный ветер и снег.

— Изначально появится одна тентовая конструкция, но, учитывая ее особенности, а именно легкость и быстроту возведения и демонтажа, при необходимости в процессе эксплуатации можно установить и дополнительные шатры, — рассказал изданию «Минск-Новости» начальник производственного отдела «Минскзеленстроя» Андрей Процук.



Стволы деревьев у площадки бережно закрыты дощечками, чтобы избежать повреждений. Спилят только одно засохшее

По словам работников парка, временная танцевальная площадка в парке Челюскинцев собирает от 300 до 600 посетителей в день в зависимости от погоды.