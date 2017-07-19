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Как будет выглядеть после реконструкции танцплощадка в парке Челюскинцев

20.07.2017 10:38 — Новости Общества | Tut.by  
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В октябре закончится реконструкция танцевальной площадки в парке Челюскинцев в столице. Как она будет выглядеть — можно узнать по изображению, которое публикует издание «Минск-Новости».


Проект реконструкции, фото предоставлено в УП «Минскзеленстрой»

Сообщается, что покрытие площадки полностью заменят. Теперь оно будет полимерным, что безопаснее в сравнении с плиткой раньше. В обновленных кассах оборудуют места для хранения вещей посетителей.

Над площадкой появится навес в виде шатра. Его материал устойчив к температурам от -54 °C до +70 градусов, не шумит, способен выдержать сильный ветер и снег.

— Изначально появится одна тентовая конструкция, но, учитывая ее особенности, а именно легкость и быстроту возведения и демонтажа, при необходимости в процессе эксплуатации можно установить и дополнительные шатры, — рассказал изданию «Минск-Новости» начальник производственного отдела «Минскзеленстроя» Андрей Процук.


Стволы деревьев у площадки бережно закрыты дощечками, чтобы избежать повреждений. Спилят только одно засохшее

По словам работников парка, временная танцевальная площадка в парке Челюскинцев собирает от 300 до 600 посетителей в день в зависимости от погоды.

 
Теги: Минск
 
 
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Покрытие станет безопаснее, а над площадкой соорудят навес в виде шатра.

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