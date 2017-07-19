Автомобили, бочка с квасом, кандалы. Что достают со дна озер Могилевской области водолазы

Накануне каждого купального сезона сотрудники ОСВОДа обследуют акваторию пляжей: чистят прибрежную полосу, водоемы. Ведь дно даже небольшого озерца нередко таит угрозу: коряги, арматура, бутылки. Под воду водолазы периодически погружаются и летом. По опыту знают: опасность может «приплыть» в любой день, откуда угодно. Зачастую благодаря отдыхающим.



Роман Казутин и помощница Жужа.

Гребеневское озеро, или, как его называют в народе, Святое, всегда считалось одним из излюбленных мест отдыха могилевчан. Даже когда купание тут было запрещено, находились желающие окунуться в воду или полежать на берегу. Потому чистят дно и пляж регулярно.

Чисткой занимаются не только водолазы. Коммунальники в ярко-салатовых жилетах граблями «расчесывают» воду — выуживают тину. Спасатели периодически собирают мусор со дна. А озеро немаленькое — километр в длину, метров 500 в ширину. Глубина в некоторых местах — 17 метров. Поскольку вода — мутная, мусор разглядишь не сразу. А его немало на дне и этого водоема, и других озер и рек.

Несколько находок даже заняли почетное место на стене в кабинете начальника Гребеневской спасательной станции Алексея Столярова. Алексей Михайлович, спасательный стаж которого приближается к 20 годам, говорит, что все эти находки давние:

— Вот этот ржавый кинжал много лет назад извлекли из Сожа. По прикидкам, он датируется XIX веком. Примерно настолько стары и кандалы, которые достали со дна одного из водоемов Могилевщины.



Этот кинжал нашли в Соже.

Если подобные находки — редкость, то разбитые бутылки, бревна, ржавые металлические запчасти встречаются сплошь и рядом. Столяров знает: не только ныряльщики, напоровшись на такой сюрприз, могут получить серьезную травму. Любой человек, даже аккуратно заходящий в воду, наступив на консервную банку, порежет ногу. К ним обращались за помощью такие пострадавшие.

Алексей Столяров: «Эти кандалы достали со дна одного из водоемов».

В штате спасательной станции — две медсестры, они и рану обработают, и ногу забинтуют. Но лучше бы таких травм не было вовсе. Для этого и уходят под воду водолазы. Один из них — 43-летний Сергей Рыбков, которого здесь все зовут Карасем, облачается в гидрокостюм, чтобы совершить очередное погружение. Цепляя маску, ласты, баллон и специальный груз на поясницу, объясняет:

— Один баллон весит килограммов двадцать. Его хватает примерно на час. Впрочем, кислород расходуется в зависимости от того, на какую глубину погружаешься. Если очень глубоко — уходит быстрее. Если «ползать» по берегу, можно задержаться под водой часа на два. Мусора полно везде. Даже дети шкодят: набирают в бутылки песок, швыряют в воду, а после ищут. Такая забава. Не нашли — там же и оставили. А другой отдыхающий наступит — ногу подвернет.

Грузики, что водолазы цепляют на пояс, тоже весят немало: около 12 кило. Они нужны, чтобы люди в гидрокостюмах спокойно могли работать на дне, а не всплывать, как поплавки. А еще у спецов с собой всегда камера, позволяющая делать съемки под водой. 27-летний водолаз Роман Казутин объясняет принцип ее работы: камера автоматически включается каждые 3 минуты, так что кадров получается много и на них видно, что прячется на дне.



Сергей Рыбков только что поднял со дна вот это колесо.

Вот камера зафиксировала стаю рыб, пучки водорослей, огромное, сильно заиленное колесо от грузовика и металлическую бочку. «Вредные» предметы спасатели один за другим извлекают на поверхность. Сортируют. Покрышка, к примеру, может пригодиться. Неподалеку от станции, где «припаркованы» спасательные лодки, из воды торчит кусок арматуры. Достать ее невозможно — пробовали, поэтому обмотают резиной. Хотя посторонним на мостик вход запрещен, перестраховка не повредит: нередко запреты игнорируют.

Сергей Рыбков, который еще и по гороскопу Рыба, вспоминает:

— Примчались к нам как-то несколько отдыхающих. Плавали по озеру на лодке, дурачились, раскачивали ее из стороны в сторону, в итоге начерпали воды, она и затонула. Хорошо, обошлось без жертв. Но работы нам добавили. Посудина легла на дно где-то на середине озера, почти день ее искали, чтобы подцепить веревкой к катеру и отбуксировать на берег.

Если игры на воде можно отнести к людской беспечности, то хватает на дне и сюрпризов, которые люди оставляют там намеренно. Однажды из озера, что в поселке Броды, достали… стиральную машинку. Частный сектор — рядом, вот и выбрасывает народ ненужную неработающую технику. За вывоз крупногабаритного мусора нужно платить, а тут озеро рядом, для иных — бесплатная помойка.



На дне Гребеневского озера камера зафиксировала крупную опасность, похожую на металлическую бочку.

В другом озерце километрах в трех от Могилева отыскали кабину от КамАЗа. А несколько лет назад из Святого озера вытащили бочку с квасом. Ночью какие-то шутники, пришедшие искупнуться, увидели ее на берегу и скатили в воду. Утром явилась продавец, а ее «рабочего места» нет!

Был и такой случай: оставил могилевчанин на берегу Днепра автомобиль, уплыл рыбачить. Вернулся — машина пропала. Помчался в милицию писать заявление об угоне. А спустя несколько дней его «коллега» заметил — из воды торчит что-то похожее на крышу легковушки. Оказалось: автомобиль сам съехал с горы — хозяин неправильно припарковался.

Покрышки, колесные диски, велосипеды, старые приемники, телевизоры, детали от моторных лодок и прочие предметы таскают со дна озер и рек и бобруйские водолазы. А лет 10 назад в карьере у деревни Туголица, по словам начальника Бобруйской спасательной станции Юрия Полякова, со дна Березины извлекли сразу несколько автомобилей. О помощи попросила милиция. Оказалось, нечистые на руку дельцы воровали чужие машины и разбирали на запчасти. Что-то ценное продавали, а ненужный хлам попросту топили.

Засорение мест отдыха чревато не только травмами при нырянии и купании. Несколько лет назад гребеневским спасателям пришлось раз 10 за лето вызывать «скорую» для отдыхающих, на которых нападали осы. Причина банальна: сами же отдыхающие — как правило, молодые мамы, — приносили на озеро сладости. Кормили детей дынями, арбузами и персиками, а корки и косточки выбрасывали не в урны для мусора, а прямо под ноги, в песок. Вот и облюбовали пляж опасные насекомые.

По данным областной организации ОСВОД, на Могилевщине всего 59 официальных пляжей и около 100 водоемов, которые уже обследованы. В штате спасателей Гребеневской станции — 6 водолазов, 5 мотористов, 2 медсестры и… собака по кличке Жужа. Бело-рыжая дворняжка, конечно, работает неофициально. Но — помогает. Обожает плавать на лодке и оттуда звонко тявкать на всех, кто ведет себя на воде слишком шумно. До Жужи здесь трудился другой пес — Шульц. У него даже форма специальная была с надписью «Спасатель» — ребята сшили ее из своей старой амуниции.

Начальник водолазно-спасательной службы Могилевской областной организации ОСВОД Эдуард Старолавников говорит, что водолазы чистят водоемы на официальных пляжах каждый год, но мусора не убавляется. Одно дело, когда после паводка вода несет с собой в реки и озера коряги и всякий мусор. Но куда обиднее, когда люди намеренно загрязняют водоемы.

— Культура отдыхающих у нас, увы, еще не на нужном уровне. Разница лишь в том, что если раньше мы грузовиками вывозили с пляжей пустые стеклянные бутылки, то теперь таскаем пластиковые. Конечно, стеклянные опаснее: бились, лопались, ими можно было пораниться. Не говоря уже о том, сколько гидрокостюмов порвали спасатели, когда, чистя дно, их извлекали. А стоит такая амуниция недешево — от 500 рублей до 2 тысяч. Но и пластик — тоже зло, он очень вредит экологии, — объясняет Старолавников. — Только люди почему-то забывают прописную истину: чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.