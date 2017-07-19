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Высланному из Беларуси блогеру Лапшину дали три года за поездку в Нагорный Карабах
20.07.2017 10:55 — Новости Общества | Tut.by
Судья Бакинского суда по тяжким преступлениям Аловсат Аббасов приговорил блогера Александра Лапшина к трем годам лишения свободы по статьям о публичных призывах, направленных против государства, и нарушении госграницы. Об этом сообщает информационное агенство
На заседании присутствовали представители посольств России, Израиля и Украины, гражданином которых является Лапшин.
«Перед азербайджанским народом моя вина только нравственная, ни в коем случае не в правовой плоскости. Я понимаю, насколько Карабах важен для Азербайджана. Ни при каких условиях я не вступал в преступную связь с армянскими властями», — заявил 19 июля Лапшин в последнем слове.
Обвинение
Александр Лапшин, напомним, был задержан в Минске в ночь на 15 декабря 2016 года и
Его обвиняли в нарушении государственной границы за поездки в Нагорный Карабах, и в антигосударственной деятельности за то, что он в своих статьях в интернете критикует азербайджанскую политику.
Против экстрадиции блогера выступали власти России, Израиля и Армении. МИД России
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На заседании присутствовали представители посольств России, Израиля и Украины, гражданином которых является Лапшин.
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