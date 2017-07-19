Высланному из Беларуси блогеру Лапшину дали три года за поездку в Нагорный Карабах

Судья Бакинского суда по тяжким преступлениям Аловсат Аббасов приговорил блогера Александра Лапшина к трем годам лишения свободы по статьям о публичных призывах, направленных против государства, и нарушении госграницы. Об этом сообщает информационное агенство АРА .



Лапшин был экстрадирован из Беларуси в Азербайджан 7 февраля. Фото из Facebook

На заседании присутствовали представители посольств России, Израиля и Украины, гражданином которых является Лапшин.

«Перед азербайджанским народом моя вина только нравственная, ни в коем случае не в правовой плоскости. Я понимаю, насколько Карабах важен для Азербайджана. Ни при каких условиях я не вступал в преступную связь с армянскими властями», — заявил 19 июля Лапшин в последнем слове.

Обвинение просило приговорить Лапшина к 6,5 года лишения свободы.

Александр Лапшин, напомним, был задержан в Минске в ночь на 15 декабря 2016 года и по решению суда экстрадирован в Азербайджан 7 февраля.

Его обвиняли в нарушении государственной границы за поездки в Нагорный Карабах, и в антигосударственной деятельности за то, что он в своих статьях в интернете критикует азербайджанскую политику.

Против экстрадиции блогера выступали власти России, Израиля и Армении. МИД России заявил , что данное решение не соответствует духу союзнических отношений. 8 февраля в телефонном разговоре президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил Александра Лукашенко за выдачу Лапшина.