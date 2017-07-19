Сладкий я: какими тортиками делятся звезды в соцсетх

МИНСК, 20 июл — Sputnik. Что-что, а отмечать праздники артисты умеют с помпой и размахом. А самым главным участником этого торжества чаще становится торт, который заказывается у кулинарных дизайнеров. Какие только сладости не появляются на столах у знаменитостей: многоярусные, с подсветкой и даже с элементами изо льда.

В Международный день торта, который отмечается 20 июля, Sputnik собрал фото самых креативных лакомств, которыми звезды делились в соцсетях.

Стройная и помолодевшая после рождения детей Алла Пугачева снимки еды почти не публикует. Вполне вероятно, потому что сидит на какой-то модной и действенной диете. И тем не менее нам удалось отыскать у нее в Instagram снимок со дня рождения в 2016 году. Тогда для Примадонны приготовили невообразимое лакомство, которое украсили скульптура изо льда и цветочные композиции.