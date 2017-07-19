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Сладкий я: какими тортиками делятся звезды в соцсетх

20.07.2017 11:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 июл — Sputnik. Что-что, а отмечать праздники артисты умеют с помпой и размахом. А самым главным участником этого торжества чаще становится торт, который заказывается у кулинарных дизайнеров. Какие только сладости не появляются на столах у знаменитостей: многоярусные, с подсветкой и даже с элементами изо льда.

В Международный день торта, который отмечается 20 июля, Sputnik собрал фото самых креативных лакомств, которыми звезды делились в соцсетях.

Стройная и помолодевшая после рождения детей Алла Пугачева снимки еды почти не публикует. Вполне вероятно, потому что сидит на какой-то модной и действенной диете. И тем не менее нам удалось отыскать у нее в Instagram снимок со дня рождения в 2016 году. Тогда для Примадонны приготовили невообразимое лакомство, которое украсили скульптура изо льда и цветочные композиции.

#Repost @olesyabos with @repostapp. ・・・ Все обязательно сбудется, тем более когда рядом такой волшебник!

 
Теги: Минск
 
 
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В Международный день торта Sputnik собрал подборку самых дорогих и необычных сладостей, которые появляются на столах у российских и белорусских артистов.

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