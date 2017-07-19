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МНС предлагает вновь сдвинуть сроки по кассовым аппаратам для ИП

20.07.2017 11:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 июл – Sputnik. Министерство по налогам и сборам Беларуси вынесло на общественное обсуждение проект постановления Совмина, которое устанавливает поправки в законодательство о порядке подключения кассового оборудования к системе контроля (СККО).

МНС предлагает вновь сдвинуть сроки по кассовым аппаратам для ИП
© Sputnik / Виктор Толочко
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Сейчас в Беларуси действует принятое в июле 2011 года совместное постановление Совмина и Нацбанка №924/15, согласно которому проводятся работы по подключению кассового оборудования к СККО. Для этого субъекты хозяйствования либо приобретают новое кассовое оборудование, либо дорабатывают уже используемое. В настоящее время к СККО подключены две категории кассового оборудования субъектов хозяйствования – осуществляющих торговлю топливом на АЗС и занимающихся перевозками пассажиров в автомобилях такси. Ведутся работы по подключению к СККО кассового оборудования, установленного в объектах торговли площадью 650 квадратных метров и более.

"В целях обеспечения планомерной работы по подключению кассового оборудования к СККО, а также создания благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности, обеспечения бесперебойной работы объектов торговли и оказания услуг проектом постановления предусмотрен перенос установленных в настоящее время сроков установки СККО в кассовое оборудование, используемое в торговых объектах с торговой площадью 650 кв. метров и более, на семь месяцев", – пояснили в МНС основные новации проекта госрешения.

Там добавили, что ненаступившие этапы подключения кассового оборудования к СККО предлагается перенести на полгода. 

Также для сокращения расходов юрлиц и ИП на замену кассового оборудования проектом постановления предусмотрен перенос срока действия нормы по замене кассовых суммирующих аппаратов и билетопечатающих машин по истечении шести лет с даты их первой регистрации (срок определен до 1 января 2018 года) и запрета, связанного с данным сроком, до 1 июля 2018 года. 

"Предусмотренные проектом постановления изменения направлены на решение вышеуказанных вопросов без приостановки деятельности субъектов хозяйствования", – пояснили в МНС.

 
Теги: Минск
 
 
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Для предпринимателей, работающих в торговых павильонах, сроки подключения кассовых аппаратов к системе контроля кассового оборудования перенесут на 7 месяцев.

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