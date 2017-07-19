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Генпрокуратура наказала Минкульт за трубы на исторических зданиях
20.07.2017 11:16 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 июл – Sputnik. Генеральная прокуратура выявила нарушения использования памятников историко-культурного наследия, информация направлена в правительство, к ответственности привлекли руководство Министерства культуры, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
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© Sputnik/ Ася Поплавская
Генеральная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства, регулирующего порядок осуществления предпринимательской деятельности при использовании объектов историко-культурного наследия. По закону ИП должны отчислять деньги за предпринимательскую деятельность, которая оказывает воздействие на историко-культурную ценность, оплачивать уплаты компенсаций за урон, причиненный таким зданиям.
"В ходе проверки было установлено, что данные требования в полной мере не выполнялись, в том числе ввиду ненадлежащего контроля со стороны руководства Минкультуры и местных исполнительных комитетов", – сообщили Sputnik в четверг в пресс-службе генпрокуратуры.
Трубы и кондиционеры на фасадах
Нередко на фасадах исторических зданий, которые используют предприниматели, были смонтированы трубы, вытяжки, промышленные кондиционеры, а на крышах – антенны операторов сотовой связи.
В Генпрокуратуре подчеркнули, что отчисления за них нужно производить ежегодно от прибыли при осуществлении деятельности, оказывающей непосредственное воздействие на историко-культурную ценность.
"Анализ сложившейся ситуации показал, что отчисления носили единичный характер и не были связаны с реализацией норм законодательства", – сказали собеседники Sputnik.
"Для устранения выявленных нарушений Генпрокуратурой в Совет министров направлена соответствующая информация, в Министерство культуры внесено представление. По результатам рассмотрения актов прокурорского надзора к дисциплинарной ответственности привлечен министр культуры", – сообщили в пресс-службе.
Всех пересчитали
Кроме того, были проведены мероприятия по установлению и учету субъектов хозяйствования, деятельность которых оказывает непосредственное воздействие на объекты истории и культуры, отметили в надзорном ведомстве. "В настоящее время насчитывается более двух тысяч плательщиков", – сказали собеседники агентства.
В Генпрокуратуре также отметили, что принятые прокурорами меры позволили в этом году направить на восстановление памятников историко-культурного наследия более 400 тысяч рублей. "По сравнению с 2016 годом это больше в 16 раз", – уточнили в пресс-службе.
Деньги, в частности, пошли на финансирование работ по капитальному ремонту Коложской церкви в Гродно, консервации Княжеской башни замка в Крево, реставрации отслоившихся фресковых росписей в Спасо-Преображенской церкви в Полоцке.
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