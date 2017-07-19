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Снос памятников в Польше: реакция РФ, Израиля и Беларуси

20.07.2017 11:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 июл — Sputnik. Государственная дума России и Кнессет Израиля в один день приняли обращения к международным структурам в связи с решением Польши снести советские памятники на своей территории, официальный Минск также осудил идею сноса советских памятников в Польше.

Президент Польши Анджей Дуда в минувший понедельник подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников в республике. Закон вступает в силу через три месяца с момента подписания, в октябре 2017 года.

Реакция Госдумы РФ

Через два дня после подписания данного закона, Государственная дума России приняла обращение к парламентам стран Европы, ПА ОДКБ, ПАСЕ, Европарламенту. Решение польских властей в Госдуме расценили как "оскорбление памяти воинов, погибших при освобождении Европы от нацизма, жертв Холокоста".

Принятие данного обращения было инициировано спикером Государственной думы Вячеславом Володиным, а также лидерами четырех думских фракций.

В принятом обращении российских парламентариев, в частности, отмечено, что растет "стремление беспринципных политиков переписать историю и пересмотреть итоги Второй мировой войны".

Кроме этого, в обращении содержится призыв включать в образовательные программы учебных заведений стран Европы материалы, отражающие решающую роль Красной Армии в победе над нацизмом, уроки Холокоста, чтобы продемонстрировать "пагубность коллаборационизма и любых форм пособничества гитлеровским оккупантам и их современным последователям".

Заявление кнессета

Одновременно с Государственной думой России обращение в связи с решением польских властей о демонтаже советских памятников принял и кнессет Израиля.

Принятый в минувшую среду документ израильского парламента называется "Задачи по сохранению исторической памяти во Второй мировой войне". Израильские парламентарии осудили осквернение мемориалов жертвам Холокоста и солдатам Красной Армии, которые освобождали Европу от фашизма. По их мнению, что нужна консолидация усилий на международном уровне, чтобы справиться с этими тенденциями.

Позиция Минска

Официальный Минск также высказал свою позицию по данному вопросу.

После того, как сейм Польши 22 июня проголосовал за законопроект, позволяющий снести в стране памятники всем советским воинам, в МИД РБ заявили, что Беларусь осуждает идею сноса советских памятников в Польше.

"Каждый белорус принимает подобные новости с искренней болью. Наша страна потеряла в войне каждого третьего, мы не можем иначе относиться к судьбе мемориалов, которые устанавливались в память героев-освободителей", — заявил начальник управления информации-пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик.

Представитель МИД напомнил, что именно советские войска открывали ворота Освенцима и помогали полякам вернуть национальное государство. "Цинично ставить знак равенства между советскими воинами и нацистами", отметил он.

 
Теги: Минск
 
 
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Парламенты России и Израиля синхронно приняли обращения связи с решением властей Польши о сносе советских памятников.

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