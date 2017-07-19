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Проходные баллы БГМУ в этом году выросли
20.07.2017 11:28 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 июл — Sputnik. Проходные баллы на ряд факультетов Белорусского государственного медицинского университета выросли по сравнению с прошлым годом, сообщили Sputnik в приемной комиссии БГМУ.
© Sputnik / Виктор Толочко
Проходные баллы на бюджет в БГМУ всегда достаточно высокие, однако выросли они и в 2017 году.
Так, самый высокий конкурс сложился для будущих фармацевтов — идущие по общему конкурсу абитуриенты должны были набрать не менее 376 баллов из 400. В прошлом году на фармацевтический факультет проходной балл составлял 365.
Высокий проходной балл сложился и на стоматологический факультет — 375 из 400. В прошлом году этот показатель равнялся 368.
На лечебный факультет проходной балл составил 360 из 400 (в прошлом году — 347), на педиатрический 330 (в 2016-м — 322). На медико-профилактический проходной балл немного снизился — с 292 до 290.
При поступлении в медицинский университет абитуриентам необходимо сдавать сложные предметы: химию, биологию и язык.
Выросли проходные баллы в этом году во многих вузах Беларуси:
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Будущим стоматологам необходимо было иметь минимум 375 баллов из 400 для зачисления на бюджет.
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