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Малашко трудоустроил хирургом "середнячка" из Гомельского мединститута

20.07.2017 11:41 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 июл – Sputnik. Министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко в ходе личного приема граждан помог с трудоустройством выпускнику Гомельского мединститута, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского правительства.

Малашко трудоустроил хирургом "середнячка" из Гомельского мединститута
© Sputnik / Виктор Толочко
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Там отметили, что во время приема в Совмине в двух случаях будущих медработников интересовала их профессиональная карьера. Так, на прием пришел молодой человек, который в этом году окончил Гомельский государственный медицинский университет с не очень высоким средним баллом. 

"В субординатуре он обучался по специальности "терапия", однако хотел стать хирургом. Валерий Малашко пояснил, что распределиться в должности врача-хирурга могут те, кто окончил субординатуру по соответствующей специальности и с достаточно высоким баллом", – рассказали в пресс-службе.

По словам министра, эта специальность требует оперативности, большого объема знаний, в том числе по смежным специальностям. Однако молодой человек имел большое стремление работать хирургом, ранее он занимался в специализированном кружке и подрабатывал. "На распределении ему было предложено место врача-хирурга в Несвижской центральной районной больнице. Он тогда не согласился и взял свободный диплом, поскольку обучался на платной форме. Глава Минздрава предложил молодому человеку тот же вариант распределения, и на этот раз предложение было воспринято положительно", – сообщили в пресс-службе.

Еще одно обращение касалось сложной личной ситуации. К министру обратилась ветеран войны. Не так давно от серьезного онкологического заболевания в терминальной форме у нее умер сын. Женщина до сих пор не может смириться с его смертью. 

"Малашко выслушал посетительницу и поручил комиссии в составе профессоров еще раз прояснить женщине ситуацию, которая привела к такому исходу. Кроме того, женщина жаловалась, что она практически ничего не видит. Ветерану выдали направление в медицинский центр, где ее обследуют и проконсультируют", – сообщили в пресс-службе.

Во время приема министр отметил, что в целом количество обращений в Министерство здравоохранения не меняется. Однако примечательно, что более 20% их связаны с благодарностью населения медицинским работникам.

 
Теги: Минск
 
 
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Студент закончил вуз с не очень высоким средним баллом и не мог претендовать на работу в хирургии, но очень стремился к этому.

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