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Трех рыбаков из Копыльского района подозревают в хищении 250 килограмм рыбы из хозяйства

20.07.2017 11:53 — Новости Общества | Tut.by  
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На днях в деревне Малиново (Копыльский район) инспекторы природоохраны задержали трех рыбаков. Судя по однообразному улову, 254 кг карпа они похитили из рыбхоза неподалеку. Подробности сообщает Госинспекция охраны животного и растительного мира.


Фото: gosinspekciya.gov.by

Мужчин задержали, когда они ночью разгружали машину в одном из дворов. Там нашли 310 особей карпа в пластиковых емкостях и 6 мешков с сетями.

Инспекторы подозревают, что перед этим задержанные наведались в рыбхоз «Красная Слобода». По факту хищения Копыльским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело.

Рыбаки взяты под стражу, их машина изъята. Подозревают, что фигуранты причастны к другим фактам незаконной добычи рыбы в водоемах.

 
 
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Судя по однообразному улову, они похитили карпов из рыбхоза неподалеку.

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