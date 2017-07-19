|
Трех рыбаков из Копыльского района подозревают в хищении 250 килограмм рыбы из хозяйства
20.07.2017 11:53 — Новости Общества | Tut.by
На днях в деревне Малиново (Копыльский район) инспекторы природоохраны задержали трех рыбаков. Судя по однообразному улову, 254 кг карпа они похитили из рыбхоза неподалеку. Подробности
Мужчин задержали, когда они ночью разгружали машину в одном из дворов. Там нашли 310 особей карпа в пластиковых емкостях и 6 мешков с сетями.
Инспекторы подозревают, что перед этим задержанные наведались в рыбхоз «Красная Слобода». По факту хищения Копыльским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело.
Рыбаки взяты под стражу, их машина изъята. Подозревают, что фигуранты причастны к другим фактам незаконной добычи рыбы в водоемах.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Судя по однообразному улову, они похитили карпов из рыбхоза неподалеку.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии