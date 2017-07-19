Трех рыбаков из Копыльского района подозревают в хищении 250 килограмм рыбы из хозяйства

На днях в деревне Малиново (Копыльский район) инспекторы природоохраны задержали трех рыбаков. Судя по однообразному улову, 254 кг карпа они похитили из рыбхоза неподалеку. Подробности сообщает Госинспекция охраны животного и растительного мира.



Фото: gosinspekciya.gov.by

Мужчин задержали, когда они ночью разгружали машину в одном из дворов. Там нашли 310 особей карпа в пластиковых емкостях и 6 мешков с сетями.

Инспекторы подозревают, что перед этим задержанные наведались в рыбхоз «Красная Слобода». По факту хищения Копыльским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело.

Рыбаки взяты под стражу, их машина изъята. Подозревают, что фигуранты причастны к другим фактам незаконной добычи рыбы в водоемах.