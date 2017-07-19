Ссузы Беларуси начали прием документов абитуриентов

МИНСК, 20 июл – Sputnik. Прием документов абитуриентов в средние специальные учебные заведения Беларуси стартовал в четверг и продлится две недели.



© Sputnik / Виктор Толочко Поступление в ссузы: проходные баллы в колледжи Минска

Учиться в средних специальных учебных заведениях Беларуси – лицеях и колледжах – могут как выпускники девятых, так и одиннадцатых классов.

Прием документов абитуриентов в ссузах республики начался 20 июля по всей стране. Выпускники девятых классов могут подавать их до 3 августа, 11-х – до 9-го. В этот же период ссузы будут принимать заявления на платную форму обучения.

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Одновременно с подачей документов в ссузы, продолжается прием заявок и на платное отделение высших учебных заведений – сдавшие централизованное тестирование выпускники 11-х классов могут по-прежнему претендовать и на высшее образование.