Песочница в пестицидах? В Несвиже детскую площадку установили почти у поля

Несколько лет жители дома № 183 на улице Ленинской в Несвиже опасаются приводить своих детей на игровую площадку во дворе. Дело в том, что находится она всего в нескольких шагах от пашни и, по словам местных, когда землю обрабатывают, вся «химия» летит в песочницу. В вопросе разбиралось издание Млын.by.





Молодым родителям из жилищного кооператива «Ильинка-2009» не дают покоя несколько гектаров земли, засаженных редькой и тритикале, прямо за детской площадкой. Качели от пашни отделяет только узкая асфальтированная дорожка и небольшой газон.





— Несколько недель назад, когда я гуляла с ребенком, на поле приехала техника — обрабатывать будущий урожай. На нас летела пыль. Возможно, и пестициды, — вспоминает молодая мама, пожелавшая остаться инкогнито. — Я позвонила директору предприятия, которому принадлежит земля. Знаю, что он получал жалобы и от жильцов соседних домов. Ответ всегда один: терпите, мы же вас хлебом кормим.

Соседство детской площадки и пашни вызывает тревогу у многих родителей. Они заставали работающую на поле технику, возвращаясь с ребенком из детского сада. К тому же, отмечают они, машины всегда вызывают интерес у малышей. Дети постоянно пытаются подбежать к ним как можно ближе, а это опасно.





Детскую площадку оборудовали почти на краю пашни. Жители опасаются, что во время внесения в землю удобрений в песочницу летят пестициды

К слову, сам дом № 183 по улице Ленинской стоит на окраине города. В нескольких метрах от здания начинается поле. Не смущало ли жильцов дома такое соседство, когда они решили строить здесь квартиры? Ведь все они жалуются, что в сезон полевых работ даже окна на проветривание открыть не могут — летит пыль. Те в ответ лишь вздыхают: когда строили квартиры, не заостряли внимание на близости поля к дому.

Кстати, председатель кооператива «Ильинка-2009» Николай Сергий видит и плюсы в том, что рядом с их двором расположены земли «Опытной научной станции по сахарной свекле».





— Если бы не работники этой организации, наш двор был бы завален камнями, — считает Николай. — Видели бы вы, сколько их здесь было! А сотрудники опытной научной станции наводят во дворе порядок. Знаю, что жильцы озвучивали местным руководителям проблему близкого расположения поля к песочнице. Но лично я большой беды в этом соседстве не вижу. Если землю не обработать, она зарастет сорняками.

Больше возмущает председателя кооператива, что в их доме, который строила ПМК-217 и сдала его всего 4 года назад, уже начинает обваливаться штукатурка на цоколе и в вентиляционных шахтах на крыше.









Узнав, что о проблемном соседстве пашни и песочницы несвижане сообщили журналистам, с нами связался директор «Опытной научной станции по сахарной свекле» Иосиф Татур. Он рассказал следующее:

— Пашня — действительно земля нашего предприятия. И мы не имеем права ее не возделывать. Знаю, что жильцы испытывают дискомфорт, но мы высадили защитную зону по всем нормам из тритикале — эту культуру химикатами не обрабатываем.

Со своей стороны, Иосиф Татур предложил несколько вариантов решения проблемы.





Первый — расширить защитную зону. Второй — передать клочок земли у детской площадки Несвижскому райагросервису, который бы высадил на нем клевер или другие кормовые травы. Их не нужно обрабатывать, достаточно только скашивать. Третий вариант — разрешить жильцам многоквартирных домов разбить на территории возле детской площадки небольшие огороды для себя. Хотя это, по мнению Иосифа Татура, может испортить облик города.

«Опытная научная станция по сахарной свекле» готова передать ставшую проблемой часть пашни даже городскому ЖКХ, которое засадило бы там все газонной травой, например.

— Я считаю, что в ближайшее время надо собраться заинтересованным сторонам в райисполкоме и принять грамотное решение, касающееся сложившейся ситуации, — говорит Иосиф Татур.