В Вилейском районе собираются предложить туристам спать на ульях

Необычная услуга для гостей уже осенью появится в д.Междуречье. К этому времени здесь планируют построить домик, в котором посетители смогут поспать на пчелиных ульях. Об этом сообщает издание Млын.by.



Фото: mlyn.by

— Сон на ульях очень полезен, хоть пока и не получил большого распространения в Беларуси. Улей — самый эффективный природный ингалятор. Эфирные масла прополиса, меда и воска, маточного молочка и перги, ароматы и фитонциды цветков, нектара и воска, выделяемые из улья, создают особый микроклимат в домике, — рассказывает пчеловод Александр Хаврюк. — Микроклимат внутри домика улучшает аппетит, сон и настроение. Летучие фракции из улья стимулируют работу дыхательной, желудочно-кишечной, нервной и сердечно-сосудистой системы.

По словам Александра, чуть позже у посетителей домиков на ульях появится уникальная возможность попробовать и «питный мед» — напиток, сваренный по рецептам наших далеких предков.