Был случай. В метро запретили приходить с гироскутерами

В минском метро появились наклейки, которые предупреждают пассажиров, что вход с гироскутерами запрещен, наравне с велосипедами и роликовыми коньками. Об этом пишет издание CityDog.by.



Фото: из аккаунта Дениса Блища в Telegram

— Да, нам пришлось поместить такое предупреждение, — рассказал CityDog.by пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Кузьмин. — У нас был такой случай: молодой человек в нетрезвом состоянии пришел в метро. Он упал и сильно ушибся на лестничном марше. А представьте, что было бы, если бы он выехал на платформу?

С того момента стало понятно, что нужно такое ограничение. Но в правилах метрополитена, которые писались еще когда никаких гироскутеров не было, поэтому решили ввести новое ограничение. Это только ради безопасности.