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Был случай. В метро запретили приходить с гироскутерами
20.07.2017 12:28 — Новости Общества | Tut.by
В минском метро появились наклейки, которые предупреждают пассажиров, что вход с гироскутерами запрещен, наравне с велосипедами и роликовыми коньками. Об этом
— Да, нам пришлось поместить такое предупреждение, — рассказал CityDog.by пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Кузьмин. — У нас был такой случай: молодой человек в нетрезвом состоянии пришел в метро. Он упал и сильно ушибся на лестничном марше. А представьте, что было бы, если бы он выехал на платформу?
С того момента стало понятно, что нужно такое ограничение. Но в правилах метрополитена, которые писались еще когда никаких гироскутеров не было, поэтому решили ввести новое ограничение. Это только ради безопасности.
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Наравне с велосипедами и роликовыми коньками.
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