«Это дело чести расследовать данное преступление», — заявила Национальная полиция Украины сразу после гибели известного журналиста. К делу подключили ФБР, направили запросы в 14 стран, изъяли видео почти с 200 камер. Если в августе 2016 года правоохранительные органы говорили, что в расследовании есть существенные подвижки, то теперь воздерживаются от громких заявлений. Какие версии отрабатываются, правда ли, что за Павлом и его гражданской супругой Аленой Притулой следили и чем закончился визит ФБР в Киев. На эти и другие вопросы TUT.BY ответила Севгиль Мусаева, главный редактор онлайн-издания «Украинская правда», где до трагедии работал Павел Шеремет.



Павел Шеремет. Фото: tkb.lv

«Он со мной попрощался, вышел. Через некоторое время этот страшный сильный взрыв, когда там вороны, какие-то голуби, все поднялись в воздух. (…) Шесть раз ему звонила и нет радиосвязи с мобильным телефоном. Я честно не могу сказать, что в этот момент что-то почувствовала. (…) Уже когда подбегала к машине, пожарные ее тушили. Спрашиваю, что за машина, говорят: „Да Форд вроде бы“. Я думаю: „Господи, слава Богу“. А потом смотрю на колеса, у „Субару“ очень специфические диски, ни с чем не перепутаешь. Я понимаю, что это наша машина» — так утро 20 июня вспоминает Алена Притула в фильме «Убийство Павла» .

Ровно год назад в 7.45 в центре Киева прогремел мощный взрыв. Павел Шеремет успел отъехать от дома всего 300 метров, когда сработало взрывное устройство мощностью 0,4−0,6 в тротиловом эквиваленте.



Фото: www.pravda.com.ua

Павел погиб на месте взрыва. Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Уже через несколько дней появилось видео на котором видно, как женщина в 2.40 заложила взрывчатку под автомобиль Шеремета. Той ночью она была не одна, рядом с ней на кадрах неизвестный мужчина. Полиция обещала вознаграждение в 200 тысяч гривен тому, кто может опознать пару либо предоставит следствию ценную информацию, но люди на кадрах до сих пор остаются неопознанными. Параллельно были изъяты записи еще 200 камер, однако выйти на след убийц не удалось.

Павел Шеремет родился в Минске в 1971 году, учился в БГУ и нархозе. В тележурналистику пришел из из банковского дела. В 1996 году стал главным редактором «Белорусской деловой газеты». В том же году был назначен заведующим белорусским бюро Общественного российского телевидения (сокр. ОРТ, ныне — «Первый канал») и собственным корреспондентом ОРТ в Беларуси. В июле 1997 года, во время съемки репортажа о ситуации на белорусско-литовской границе, был арестован сотрудниками силовых структур Беларуси по обвинению в незаконном пересечении государственной границы, в получении денег от зарубежных спецслужб и в незаконной журналистской деятельности. Был приговорен к двум годам лишения свободы условно и к одному году испытательного срока, проведя в тюрьме в общей сложности три месяца. В 2010 году был лишен гражданства Беларуси. Работал на ОРТ, РЕН-ТВ, в журнале «Огонек», «Украинской правде», программе «Вести». Последние 10 лет сотрудничал с рядом белорусских, украинских и российских СМИ, а также периодически выступал в роли эксперта для многих изданий, среди которых телеканал «Дождь», газета «Ведомости», новостной сайт «Слон» и другие. Также являлся основателем сайта «Белорусский партизан».

«До сих пор неизвестен мотив преступления»



Севгиль Мусаева. Фото: Facebook страница Севгиль Мусаевой

— С момента убийства Павла прошел год. Появились ли в деле официальные подозреваемые? Близкие Павла рассказывали, что есть 10 человек, к которым у следствия есть вопросы, но юридически статус этих людей никак не определен.

— До сих пор следствие отрабатывает этих людей, кто-то отпал, и их число уменьшилось. Официально подозреваемых нет. Мне кажется, важнее говорить о том, что до сих пор не известен мотив преступления и нет основной версии, — рассказывает TUT.BY Севгиль Мусаева, главный редактор онлайн-издания «Украинская правда».

— Сразу после убийства следствие озвучило пять версий преступления. Среди них — профессиональная деятельность в России, Беларуси, Украине, дестабилизация обстановки в Украине, конфликты в личной жизни Павла и ошибка преступника, на самом деле якобы готовилось убийство Алены Притулы. За год эти версии не изменились?

— Нет, они по-прежнему остаются ключевыми, никакой конкретики нет. На последней пресс-конференции, которая касалась убийства Павла, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пытался высказать мнение, что это все-таки российский след, и называл какие-то факты, которые могут свидетельствовать в пользу этой версии, но как сказал Кристофер Миллер (американский журналист, автор доклада о результатах расследования убийства Шеремета — Прим. TUT.BY) правоохранительный органы в личном общении не предоставляли ему информацию, которая бы подтверждала эту версию.

— Версия о том, что это было покушение на Алену Притулу, также актуальна?

— Да, как и давление на «Украинскую правду».

— В августе 2016 года проходила информация о том, что было допрошено 500 человек.

— Последний раз это было уже 800 человек, но речь идет о бумажной работе. Следствие ходит по району, где произошло убийство, и опрашивает всех людей, которые могли бы что-то видеть. Таким образом, простите, за год можно и весь Киев обойти. Но другое дело, какие вопросы ты при этом задаешь и какую информацию ты предоставляешь этим людям.

Пока правоохранительные органы вели свое расследование, украинские журналисты — свое. Они обошли весь квартал, где Павел жил с гражданской женой, просмотрели сотни видеозаписей с камер наблюдения и обнаружили подозрительную «Шкоду», которая ночью 20 июля несколько часов стояла возле дома Шеремета. Оказалось, в салоне находился бывший сотрудник СБУ (Службы безопасности Украины) Игорь Устименко. 15 мая 2017 года его вызвали на допрос.

— Допрос длился несколько часов, у него взяли показания и отпустили. Что говорил Устименко, я не знаю, — продолжает Севгиль Мусаева.

«Слежку обнаружили за месяц до убийства»

— Ваша полиция обратилась за помощью в 14 стран. О чем просили? И какие страны вошли в этот список?

— Нам, журналистам, эту информацию не предоставляют. Мы каждую неделю отправляли запрос в правоохранительные органы, нам отвечают: «Это закрытая информация». Точно знаю, что к делу было подключено ФБР. Специалисты приехали на следующий день после убийства Павла, провели анализ взрывчатого вещества, которое было заложено в самодельное взрывное устройство. Насколько понимаю, экспертиза была не очень успешной и показательной: когда тушили машину, взрывчатое вещество каким-то образом пострадало и было уничтожено. Результат был бы другим, если бы все делалось по горячим следам, у ФБР были претензии к тому, что улицу почистили, помылили, очень сложно было работать по следам, которые уже были стерты.

— Вероятно, украинская полиция надеялась на ФБР, ведь у них есть программа, которая позволяет распознавать лица на записях с видеокамер.

— Хотели это сделать, да. Но следователи официально не сообщали результаты этой экспертизы.

— Это правда, что до трагедии за Павлом следили?

— Да, первый раз мы говорили о слежке в октябре-ноябре 2015 года. Тогда делался даже материал об этом. Уже после трагедии Алена рассказала, что слежка была ими обнаружена в июне 2016 года, за месяц до убийства. Насколько понимаю, в правоохранительные органы они не обращались.

Алена Притула за этот год не дала ни одного интервью, она лишь один раз появилась за кадром фильма «Убийство Павла» и рассказала, как накануне убийства известного журналиста они увидели подозрительную красную машину Daewoo. Сразу возле моста, потом в каком-то глухом дворе, куда они приехали выгулять собаку, и снова недалеко от моста уже на обратном пути.



Павел Шенремет и Алена Притула

«Паша, вот это ты машина встречается на нашем пути уже третий раз». Странно, когда ты одну и ту же машину встречаешь три раза в разных местах, для меня это из мира удивительного", — вспоминает Алена Притула в фильме «Убийство Павла».

— Мужчину и женщину, которых камеры зафиксировали возле дома Павла, не нашли, фотороботы не были официально опубликованы. Министр внутренних дел Аваков лично мне и родственникам Павла объяснял, если они опубликуют фотороботы, значит, следствие зашло в тупик. Но мне кажется, абсолютно очевидно, что следствие зашло в тупик еще летом-осенью прошлого года. Могу сказать точно, дело заброшено и дело не расследуется.

— Севгиль, вы и коллеги Павла, которые проводили независимое расследование, смогли для себя понять, что же произошло 20 июля 2016 года. И почему?

— Нет конкретной версии и это самое неприятное, потому что мы так и не знаем, что же произошло год назад.