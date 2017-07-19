БГПУ: проходные баллы заметно выросли

МИНСК, 20 июл — Sputnik. Проходные баллы в Белорусский государственный педагогический университет заметно выросли по сравнению с прошлым годом, сообщили Sputnik в БГПУ.



© Sputnik / Виктор Толочко Кто будет учить детей: в педагоги идут даже со 101 баллом из 400

Ранее Sputnik написал о невысоких баллах идущих в БГПУ абитуриентов. После этого представители вуза связались с агентством и предоставили информацию о проходных баллах и конкурсе 2017-го. Sputnik приносит извинения за публикацию материала о проходных баллах в вуз, в котором они были названы "очень низкими" и приводит данные самого БГПУ.

Как сообщили после публикации материала Sputnik в самом педагогическом вузе, проходные баллы для будущих учителей продолжают расти уже несколько лет.

"В университет подано 3045 заявлений, что почти на 400 заявлений больше, чем в 2016 году. При плане приема на дневную бюджетную форму обучения в 800 мест конкурс в среднем по университету составляет более 2 человек на место. На отдельные специальности превышает 10 человек на место", — сообщили в университете.

По словам ответственного секретаря приемной комиссии БГПУ Сергея Яковенко, практически на всех специальностях наблюдается рост проходных баллов, на некоторых специальностях — на 50-80 пунктов.

"На 80% специальностей будут зачислены абитуриенты, которые набрали не ниже 250 баллов (из 400 — Sputnik). На ряде специальностей проходной балл превысит отметку в 330", — сообщил он.

Например, на специальность "математика и информатика" на дневную бюджетную форму обучения проходной балл вырос на 55 пунктов и составил 225. При этом четверть поступивших на эту специальность являются медалистами.

Впервые в этом году без экзаменов в педагогический вуз принимали выпускников педагогических классов с высокими баллами аттестата.

"Эти фильтры позволяют выбрать хорошо подготовленных и мотивированных абитуриентов, которые уже со школы готовятся стать учителями", — отметил Яковенко.

В этом году в БГПУ подали заявление и успешно прошли собеседование 107 выпускников педагогических классов. Средний бал аттестата у таких абитуриентов — от девяти баллов.