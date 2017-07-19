В Минске пройдет неделя финской кухни

Неделя финской кухни пройдет в Минске с 22 по 29 июля, сообщает агентство «Минск-Новости». Обещают не только вкусные блюда, но и напитки.



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— Неделя финской кухни приурочена к 100-летию независимости Финляндии, — отметил глава Отделения посольства Финляндии в Беларуси господин Лаури Пуллола. — В честь юбилея подготовлено специальное меню «Финляндия 100», в которое вошли лучшие блюда национальной кухни. При его составлении учитывалась древняя финская культура еды и питья.

Несмотря на простоту, финская кухня, по мнению гида Мишлен, одна из самых ярких и заметных гастрономий мира. Интересная особенность — комбинация рыбы и различных видов мяса в одном блюде.

На протяжении недели национальной кухни Финляндии жители белорусской столицы смогут попробовать блюда, одно перечисление которых вызывает аппетит: маринованную семгу со свеклой и водкой; салат из лесных грибов с копченым картофелем и муссом из сметаны и эстрагона; утиную грудку с маслом из черной смородины, печеным яблоком и сосновой шишкой; припущенную свинину на хлебной лепешке.

Истинным гурманам предложат огуречное мороженое с соусом из сливочного хрена с укропом; финский черничный пирог; сладкие блинчики; грибной пирог с заварным кремом; финскую запеканку с рыбой и многое другое.

— Будут не только национальные кушанья, но и, конечно, напитки, — продолжает Пуллола. — Так, в баре «Хороший год» ценители смогут продегустировать любимый сорокаградусный напиток маршала Маннергейма из шнапса, вермута и специй, названный в его честь «Линией Маннергейма», сет из хереса и портвейна.

К Неделе финской кухни также присоединились заведения The Pub, Kitch’n Brasserie, Beans&Leaves, «Свободы, 4», «Ферзь», «Чехов», «Золотой гребешок».