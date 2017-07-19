Житель Кобрина получил 2300 рублей штрафа за незаконную торговлю пневматикой через интернет

2300 рублей штрафа с конфискацией 587,5 рубля незаконного дохода получил житель Кобрина, который продал через интернет пневматический пистолет Parabellum-Pistole Р.08, сообщает пресс-служба экономического суда Брестской области.

Незаконная деятельность кобринчанина вскрылась во время контрольной закупки, которую провели местные налоговики.

В суде обвиняемый пояснил, что купил в России 8 пневматических пистолетов и разместил их фотографии в соцсети. О цене с будущими покупателями он договаривался через личные сообщения. Стоимость одной единицы составляла от 100 до 175 рублей.

Факты торговли пневматикой подтвердились в результате анализа сведений о лицах, неоднократно получавших почтовые денежные переводы наложенного платежа через РУП «Белпочта». Было установлено, что обвиняемый получил четыре денежных перевода наложенным платежом на сумму 587 рублей 50 копеек.

Экономический суд признал жителя Кобрина виновным в незаконной предпринимательской деятельности и назначил 100 базовых величин штрафа с конфискацией полученного дохода и пневматического пистолета.

Мужчина обжаловал постановление, но его жалобу оставили без удовлетворения.