В Уручье на остановке общественного транспорта поставили диван и повесили шторы

Сегодня утром остановка общественного транспорта станции метро Уручье заметно преобразилась. Вместо обычной лавки тут установили яркий диван с подушками, повесили шторы, а рядом постелили коврик и поставили журнальный стол. Зачем создали такую удобную остановку и как долго все это простоит — в материале TUT.BY.



Фото: Майя Кохно

В Минске на остановке около станции метро Уручье убрали обычную скамью, поставили яркий диван и повесили белые занавески. Рядом работает съемочная группа и компания молодых подрядчиков. Цель съемки — запечатлеть эмоции людей. Нам говорят, что на остановке снимают коммерческий рекламный ролик с социальным подтекстом. Молодые люди из команды подрядчиков не рассказывают подробностей — компания хочет сохранить интригу, поэтому всю задумку раскрывать не будут. Сам ролик появится в интернете через неделю.

В это время некоторые пассажиры, ожидая транспорт, боязливо спрашивают: «Можно присесть?».

А другие не стесняются. «Ой, как здорово! Какое счастье, как нам повезло!», — говорит пенсионерка, присаживаясь на диван с внуком.



Фото: Майя Кохно

Многие предполагают, что это реклама мебельной компании. Так пенсионер Валерий, выходя из автобуса останавливается, чтобы поближе рассмотреть композицию.

— На таком диване и полежать можно. Я думал, это уже купить можно. Красиво и приятно, конечно. Но это не для наших людей. Народ еще не дорос культурно и духовно до такого.

К слову, диван долго на Уручье и не простоит. Мебель будет находиться на остановке пока будут идти съемки — до вечера.



Фото: Майя Кохно