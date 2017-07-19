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Предпринимателя из Солигорска подозревают в обмане 30 человек, которые хотели купить мебель
20.07.2017 13:35 — Новости Общества | Tut.by
Фигурантом сразу нескольких уголовных дел стал 35-летний предприниматель из Солигорска. В течение полугода он принимал заказы на покупку и доставку мебели, но 30 человек до сих не получили свою покупку. Подробности
Обвиняемый — предприниматель Сергей Михаськов. С ноября 2016-го по апрель 2017-го он обманом получил от клиентов около 20 тысяч рублей, считают следователи. Уже насчитывается 30 потерпевших.
— Под предлогом оказания услуг по приобретению и доставке мебели мужчина арендовал в Солигорске магазин, где заключал с гражданами договоры розничной купли-продажи, — рассказывает официальный представитель УСК по области Татьяна Белоног.
В то же время предприниматель был в «крайне неблагополучном финансовом положении», бизнес не приносил прибыли. Но мужчина продолжал принимать заказы, брал предоплату или сумму целиком — и не исполнял обязательств.
— В дальнейшем мужчина пытался убедить потерпевших в том, что доставка мебели затягивается по не зависящим от него причинам, — сообщила Татьяна Белоног.
Фигурант взят под стражу, его обвиняют в мошенничестве.
Всех, кто пострадал от действий гражданина, просят обращаться в Солигорский РОСК по телефонам: 8 (029) 661−67−06 или 8 (0174) 33−20−54.
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В течение полугода мужчина принимал заказы на покупку и доставку мебели, но люди так и не получили свою покупку.
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