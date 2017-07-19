Более 100 работников Полоцкого винзавода могут лишиться работы

По решению экономического суда области, предприятие подлежит ликвидации . Если не удастся продать завод в течение года, не у дел могут остаться более 100 человек. И большинство из них — люди предпенсионного возраста, имеющие специфические профессии.





Заводу — почти 90 лет. После того как к нему присоединили Подсвильский винодельческий и Чашникский спиртовой заводы, а также КУСХП «Стринадки» — экономика предприятия серьезно пострадала. Правда, в 2015 году эти структуры выделили из состава Полоцкого винзавода, но в них уже вложили немалые средства. Кроме того, здесь произошли громкие уголовные дела, бывшие должностные лица приговорены к разным срокам заключения. Их «деятельность» аукнулась предприятию солидными задолженностями.

Но остались люди, которые еще 3 месяца назад жили надеждой на то, что экономический суд поддержит план санации завода и постепенно начнут расти объемы производства.

В мае мы рассказывали о победе полоцких виноделов в республиканском конкурсе «Продукт года-2016», стабилизации финансово-хозяйственной деятельности завода, своевременной выплате зарплаты, обязательных платежей в ФСЗН и отсутствии задолженности за топливно-энергетические ресурсы. Правда, в январе и феврале 2017-го снизились объемы производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но начиная с марта они росли.

Причем виноделы не только производили ассортимент в традиционной таре, но и наращивали выпуск продукции в упаковке пюр-пак емкостью 1 и 0,5 л, что значительно экономило затраты; разрабатывали также новые виды продукции, искали выход на внешний рынок (заключили контракт с украинцами, наладили контакты с одной из российских компаний).

Словом, работа не останавливалась. Чистый убыток за январь — май нынешнего года сократился до -9 тысяч рублей (за тот же период 2016-го он составлял — 823 рублей). Увеличились производительность труда, объемы реализации продукции и выручка от продаж.

— Мы пришли к выводу, что предприятие спасти можно, — говорит антикризисный управляющий Владимир Пашко. — Да, это трудоемкий процесс, и продлится он больше 18 месяцев, как того требует закон. За этот период погасить ущерб на сумму, превышающую стоимость активов в 1,5 раза, нереально. Но общая ситуация улучшилась, есть положительная динамика. Завод работал и зарабатывал деньги на все положенные выплаты.

Концерн «Белгоспищепром» поддержал план санации, а собственник завода (комитет по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома) согласовал его. Кредиторы большинством голосов на общем собрании тоже высказали желание провести санацию.

Однако Министерство экономики и РУП «Белсудэкспертобеспечение» пришли к другому выводу, проанализировав результаты работы предприятия за первый квартал 2017 года (когда объемы производства снизились по сравнению с тем же периодом 2016-го). В качестве единственно возможного выхода из критической ситуации Минэкономики предложило управляемую ликвидацию, при которой продолжение производственной деятельности включается в ее план.

Эксперт, изучив план санации, вынес вердикт: восстановление платежеспособности винзавода за 18 месяцев невозможно. Антикризисный управляющий думал так же и предлагал увеличить срок санации до 7 лет. Но суд решил открыть в отношении должника ликвидационное производство, срок которого не может превышать года.

— Теперь у нас есть план ликвидации, суть которого — в продаже предприятия как имущественного комплекса, — разъясняет Владимир Пашко. — Вырученные деньги пойдут на погашение кредиторских задолженностей. Суммы, скорее всего, не хватит, поэтому будем привлекать к субсидиарной ответственности лиц, допустивших бедственное положение предприятия. А новый собственник по условиям продажи, согласно законодательству, должен сохранить профиль производства не менее чем на 3 года и рабочие места.

Но что, если не удастся продать завод в течение года? По словам председателя профкома Татьяны Филимоновой, коллектив уже беспокоит этот вопрос, ведь более 100 человек могут остаться без работы. И большинство из них — люди предпенсионного возраста, имеющие специфические профессии, связанные с винодельческим производством. Трудоустроятся ли они в Полоцке?

Первый заместитель председателя райисполкома Сергей Лейченко ответил так: «Мы будем контролировать ситуацию и принимать соответствующие меры. Люди без внимания не останутся». Остается только надеяться, что эти слова не разойдутся с делом.