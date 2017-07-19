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Глава Минлесхоза о заражении леса жуком-короедом: ситуация сложная, но она под контролем

20.07.2017 13:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Министр лесного хозяйства Михаил Амельянович, комментируя сегодня журналистам ситуацию с заражением белорусского леса жуком-короедом, заявил, что она сложная, но находится под контролем.


Фото: пресс-служба МЧС

Около 5 тыс. га сосновых насаждений в южных районах Гомельской, Минской и Брестской областей подверглись заражению жуком-короедом. Михаил Амельянович связывает это явление с неблагоприятными погодными условиями: за последние три года в этих районах выпало минимальное количество осадков, вследствие чего деревья ослабли и подверглись нападению вредителей — вершинного и шестизубчатого короедов.

«Мы оцениваем ситуацию как сложную, но она находится под контролем. Никакой чрезвычайной ситуации нет. Проводим санитарно-оздоровительные мероприятия, широкомасштабные санитарные рубки. Это самый эффективный способ по недопущению распространения жуков-короедов в сочетании со сжиганием порубочных остатков, — подчеркнул министр. — До 1 августа зараженные участки будут вырублены. Будем и дальше контролировать ситуацию, чтобы не допускать более масштабного заражения леса».

Оперативная рубка зараженных сосновых насаждений необходима еще и для того, чтобы древесина не успела потерять своих товарных качеств. Эти насаждения пойдут на переработку. «Были изменены санитарные правила в лесах Беларуси. Приступаем к рубке, когда хвоя начинает желтеть», — пояснил Михаил Амельянович.

Что касается белорусской части Беловежской пущи, то с массовым усыханием еловых насаждений белорусские специалисты справились. «Мы приняли правильное решение — начали вырубать зараженные деревья своевременно. На польской части этого не делали, и теперь там сухостой лежит в больших объемах. Они просто опоздали», — прокомментировал министр. Случаи масштабного заражения леса жуком-короедом были зарегистрированы в прошлом году также в России, Украине, Польше.

 
 
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Амельянович связывает это явление с неблагоприятными погодными условиями: за последние три года в этих районах выпало минимальное количество осадков, вследствие...

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