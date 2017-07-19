В Гомеле сделали остановку из морского контейнера

В Гомеле появилась остановка из контейнера, в котором обычно перевозят грузы по морю. Следующий шаг проектировщика — строительство из этого же материала многофункционального комплекса с хостелом и скейт-парком.



Фото из архива Дмитрия Цалко

Оригинальный объект еще в стадии монтажа. Остановка «Улица Чонгарской дивизии» сделана из бывшего в употреблении морского контейнера — в мировом строительстве достаточно перспективного материала, в нашей стране — немного экзотичного.

От контейнера остались только задняя стенка и несущие балки, но форма сохранена и узнаваема. Вырезанные стенки заменили стеклянными, на крыше разместят солнечные батареи, от которых будут питаться светильники и рекламные стенды. Для создания безбарьерной среды задуман пандус, для облегчения жизни пассажиров летом — система активного воздухообмена.

Проектировщик этого чуда инженерной мысли - 29-лет­ний Дмитрий Цалко:

— Идея использовать в строительстве контейнеры появилась еще в университете. Такие конструкции возводятся легко, как конструктор.

Здание из контейнеров гораздо дешевле. При необходимости его можно демонтировать и перевезти. Ноу-хау в администрации Железнодорожного района Гомеля активно поддержали, как и приняли на ура еще одну, более масштабную задумку Дмитрия.

— В микрорайоне Сельмаш хотим сделать из контейнеров многофункциональный кластер, в котором было бы все для досуга молодежи, престарелых граждан и людей с ограниченными возможностями.



Фото из архива Дмитрия Цалко

По задумке проектировщиков в комплексе разместятся кафе, мини-хостел, тренажерки и игровые зоны — от теннисных кортов до огромной шахматной доски.

Сроки реализации проекта пока назвать сложно, ведутся работы по выводу земельного участка. Первый пусковой комплекс с кофейней, скейт-парком и несколькими помещениями для сдачи в аренду велосипедов и зимнего инвентаря фирма Дмитрия сделает за свой счет. А вот еще на два комплекса придется искать инвестора или привлекать европейские гранты.

Для нашей страны такой проект — новаторство. Но, учитывая тенденции к созданию безбарьерной среды и экономии ресурсов, перспективы у него есть.

Кстати

Использование морских контейнеров для строительства в мире давно не новинка. Архитекторы предлагают много типовых проектов, но способны придумать по желанию заказчика нечто совершенно индивидуальное. Контейнеры — это части конструктора, из которых творцы создают оригинальные сооружения — маленькие и в несколько этажей. Соединяют, вырезая отверстия для окон и дверей, устанавливают друг на друга разными способами, связывают лестницами.

Используют контейнеры не только для жилищного строительства. Французский архитектор Жан Нувель из переделанных грузовых контейнеров создал ресторан. Торговые центры возвели зодчие в Лондоне и Новой Зеландии. Исключительно из бывших морских объектов создан самый большой в мире студенческий городок Keetwonen, расположенный в Амстердаме.